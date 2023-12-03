啦啦隊短今單身5年配對成功！與「小8歲網球鮮肉」互動畫面超親密
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters人氣成員短今，雖然擁有令人稱羨的外型與身材，但因為173公分的身高，使她在感情上處處碰壁，至今已經單身5年之久，不過，日前短今上節目時意外與一位帥氣的24歲網球教練配對成功，不僅對方完全符合理想條件，兩人更在鏡頭前擁有親密的互動，讓大家頓時充滿粉紅泡泡。
記者詹鎰睿／綜合報導
短今日前在節目《11點熱吵店》中開出心目中理想伴侶的六大條件，原來現年32歲、處女座的短今，目前已經單身5年之久，希望伴侶至少擁有180公分以上的身高，屬於精壯斯文靦腆型，不僅要像小鐘一樣幽默，還要很會收納，如果能煮菜、做家事更加分，最好是可以帶著她一起運動。
結果現場僅有一位男來賓，年僅24歲的網球教練鮮肉劉丞完美符合，而且他還自豪地說，自己接受的年齡範圍很廣，40歲以下的都能接受，完全不排斥姐弟戀，而當主持人Melody問起身高，劉丞回答「191公分！」讓大家驚呼連連，與短今一起走秀時也超級登對。
有趣的是，被問到「喜歡看棒球嗎？」劉丞嘴甜地回答，「沒有！之前沒有常看，但我可以從今天開始喜歡！」讓一旁的短今樂到不行，經過一連串的互動後，兩人最終配對成功，劉丞還抱起短今轉圈圈，畫面頓時充滿許多粉紅泡泡。另一旁被封為「聯誼蟑螂」的黃金單身漢小鐘，成功與另一位啦啦隊女孩Joy配對成功，讓大家笑到不行，「超好笑！太荒謬了」、「完美結局，好好看」、「這集超好笑，男的帥，女的美。」
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