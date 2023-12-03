▲天天小酌，配下酒菜？　中年男脹氣竟是罹早期胃癌

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胃癌死亡率位居第八位 避免吸菸勿飲酒過量衛生福利部南投醫院外科許家榮醫師指出，依據衛生福利部統計資料指出，111年癌症十大死亡率，胃癌位居第八位，是不容小覷的疾病。胃癌的危險因子為：醃製食品、慢性潰瘍、幽門螺旋桿菌感染、肥胖、長期酗酒及抽菸等，民眾平日須多注意飲食，不可攝取過量的酒精及重鹹的食物。
腹腔鏡微創手術傷口小、復原快 切除病灶更精準許家榮進一步說明，上述患者因消化道不適之症狀至肝膽腸胃科門診就醫，透過內視鏡切片檢查，確診為胃癌。手術治療是胃癌主要的治療方式，也是根治惡性腫瘤最有效方法。由於患者為早期胃癌，可以採取腹腔鏡手術，切除部分的胃及周邊淋巴廓清，剩下的胃再與小腸吻合重建消化道，
許家榮解釋，腹腔鏡微創手術與傳統手術比較，傷口較小、復原較快，而且腹腔鏡有放大視野的效果，幫助醫師在手術中看得更清楚，切除病灶更加精準。患者在術後病理確定為第一期胃癌，為了避免復發，後續也安排口服化學治療，目前持續追蹤中。
早期胃癌以潰瘍表現 「解黑便」應儘速就醫診治早期胃癌症狀不明顯，會以潰瘍表現，不容易被聯想成是癌症。等到出現解黑便、貧血等胃出血症狀或是嘔吐、難以下嚥等情況時，可能已經胃癌中晚期。許家榮建議有胃癌家族史、上述危險因子之民眾可以安排胃鏡檢查，及早發現，盡早治療。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60075
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