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小獼猴嬉戲墜圍欄！秒遭母獅咬死「遊客傻眼」　壽山動物園回應了

▲昨（2）日下午3時左右，有一群壽山當地的野生獼猴群在動物園的非洲獅區域圍欄上嬉鬧，沒想到一隻年幼小獼猴不慎失足摔落展區內，下秒立刻遭母獅撲咬死亡。（圖／社會事影音）
▲昨（2）日下午3時左右，有一群壽山當地的野生獼猴群在動物園的非洲獅區域圍欄上嬉鬧，沒想到一隻年幼小獼猴不慎失足摔落展區內，下秒立刻遭母獅撲咬死亡。（圖／社會事影音）

記者潘毅／綜合報導

高雄壽山動物園的園區內上演驚人的一幕！昨（2）日下午3時左右，有一群壽山當地的野生獼猴群在動物園的非洲獅展區圍欄上嬉鬧，沒想到一隻年幼小猴不慎失足摔落場域內，下秒立刻遭母獅撲咬死亡，畫面曝光引發熱議論，對此，壽山動物園也做出回應。

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昨（2）日下午3時左右，有民眾在動物園內拍攝影片時，目睹到一群野生獼猴在非洲獅園區的圍欄上追逐嬉戲，其中一隻小獼猴不慎掉進獅園內，隨即遭一頭母獅撲上攻擊，對小獼猴啃咬並叼走，小獼猴隨即死亡，畫面十分驚悚。有昨日現場目擊民眾表示：「我們從看到小猴子失足掉下去，母獅撲過去馬上刁走後，驚嚇得離開」。

針對此事件，壽山動物園表示，2日下午接獲園區保全立即通報，保育員隨即進行後續處理，經判斷後認為母獅對於其他野生個體無立即危害，並於下午4時40分順利將母獅引入獸舍，後續將由園區獸醫持續關注母獅個體之健康狀況。

▲壽山動物園也解釋，本次事件的野生幼猴因尚未具備足夠的經驗和應變能力，故無法第一時間逃離。（圖／社會事影音）
▲壽山動物園也解釋，本次事件的野生幼猴因尚未具備足夠的經驗和應變能力，故無法第一時間逃離。（圖／社會事影音）
由於壽山動物園所在地柴山本就是獼猴棲息地，園區內常出現野生獼猴踪跡。壽山動物園也解釋，本次事件的野生幼猴因尚未具備足夠的經驗和應變能力，故無法第一時間逃離，對於該野生幼猴未能順利成長感到遺憾，但獼猴具有學習能力，未來該群野生獼猴應會避開此區域活動。

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