亞錦賽棒球／台韓之戰大巨蛋開打！天氣出爐 室內看球還是要帶傘
2023亞洲棒球錦標賽（亞錦賽）今（3）日在台北大巨蛋登場，首戰由中華隊迎戰韓國隊，「台韓大戰」加上是大巨蛋首場國際性賽事，備受外界矚目，門票更創下5次秒殺紀錄；中央氣象署指出，信義區今晚氣溫約19度，降雨機率達到70％，提醒民眾，雖然球賽在室內進行，不過進場和退場時仍須備好雨具、注意保暖。
記者張志浩／綜合報導
棒球亞錦賽12月3日至12月10日在台北大巨蛋、台中洲際棒球場、新莊棒球場三地開打，今天大巨蛋位處的信義區從下午3點至9點，氣溫都落在攝氏19度左右，體感溫度則是攝氏20度，氣溫上整體來說「稍有寒意」，球迷們進場前、退場時還要建議攜帶外套和保暖衣物。
降雨部分，信義區下午3時降雨機率為60％，入夜過後由於華南雲雨區開始逐漸影響，在晚上6點過後降雨機率提高到70%，會讓體感更加濕涼，因此出門別忘記攜帶雨具，以備不時之需。
棒球亞錦賽今日晚開幕賽地點在台北大巨蛋，開幕典禮是12月3日下午5點，並於晚間6點開戰，首場由地主隊中華隊對戰韓國，中華隊先發投手預計派出味全龍徐若熙。開場表演嘉賓則是謝金燕，也將是首位登上大巨蛋開唱的歌手。