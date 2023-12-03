田中千繪看范逸臣不順眼！《BIG》離婚戲壓抑 「感覺很不舒服」
42歲的日籍女星田中千繪，與45歲的范逸臣相戀多年，延續電影《海角七號》的情愫，在魏德聖執導的新戲《BIG》再續前緣，飾演一對感情失和的夫妻，還有離婚吵架的戲碼，私下關係很好的兩人，拍戲期間刻意減少接觸，也不聊天說話，田中千繪近日接受專訪，透露那陣子為符合角色情感需求，看范逸臣特別不順眼，男友也不跟她說話，「感覺真的很不舒服」。
記者江芷稜／綜合報導
田中千繪與范逸臣愛得低調，平時不願多聊感情，但因為導演魏德聖的關係，情義相挺演《BIG》，還沒看過劇本，就一口答應飾演夫妻，受訪時難得把感情攤在陽光下，坦言相處很有默契，但不急著結婚，家人也沒催婚，生活過得舒服就好。
情侶合作很有默契，但田中千繪接受《Yahoo奇摩新聞》專訪，談到與范逸臣這次在《BIG》飾演感情破裂的夫妻，要陪著罹患癌症的兒子到處治療，她要冷漠對待范逸臣，甚至提出離婚，因為自己沒有結婚經驗，會不斷詢問導演該怎麼演，魏德聖則解釋，這個角色並非脾氣不好，只是不知道該怎麼跟另一半溝通，所以情緒非常壓抑。
田中千繪說，情緒受到演戲影響，平常私底下跟范逸臣就像朋友一樣的關係無話不談，這次要把情緒壓抑在心裡，會看對方不順眼，「感覺真的很不舒服，他在現場也不跟我講話，很不習慣」，劇中婚姻失和，是否會擔心未來步入婚姻，她態度大方地說，本來就沒有把結婚當作戀愛目的，不會受到太大影響。《BIG》1日起已在全台戲院熱映。
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