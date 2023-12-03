柯文哲坦承行程減少 蔡壁如：主席被笑「家裡蹲」我很生氣
藍白合破裂後國民黨祭出禁令，候選人不得與民眾黨主席柯文哲同台，導致柯文哲行程大量減少。台中市長盧秀燕今為民眾黨候選人蔡壁如站台，也刻意和柯錯開時間，柯文哲坦言「小黨沒有那麼多資源造勢」，最後階段將透過自媒體突破困境。蔡壁如則是氣呼呼的說「媒體說柯主席登記後在家裡蹲」，她聽了非常生氣，大家要集中起來為民眾黨拚一次。
記者顏幸如／台中報導
台中市長盧秀燕力促立委選舉藍白合，不因總統破局而中止，不僅擔任中一選區民眾黨候選人蔡壁如競總主委，民眾黨台中市主委江和樹，昨天也為國民黨中二選區立委候選人顏寬恒競總成立活動站台。今（3）日上午蔡壁如競總成立大會，盧秀燕、立委楊瓊櫻等國民黨政治人物，為避免踩到國民黨紅線，全部在10點半前離開會場。活動以醒獅表演做出區隔，接下來全部換民眾黨人馬上陣，柯文哲則是在上午11點準時抵達。
雖然盧秀燕強調自己行程很滿，要馬上趕去台東支持參選原民立委的台中市議員黃仁，並說台中是友善之地，不管任何人來都歡迎，她沒刻意要避開誰。但柯文哲受訪時，對於盧秀燕錯開時間避免尷尬一事，表示自己和誰同台都沒問題，但人活在世上「給人家方便就是給自己方便，何必為難人家？」一語道盡在國民黨中央夾殺下，地方藍白合欲突破重圍的不易。
今天是假日，柯文哲卻只兩個公開行程，媒體問及藍白破局後，行程是否大量減少？他表示今天從台北下台中，「坐高鐵來回一趟，一個早上就不見了」，並非都沒行程。他承認小黨沒有那麼多資源可以造勢，最後階段會用自媒體來突破困境。
蔡壁如則是為柯文哲抱不平，她演講時表示，上星期所有媒體都說柯主席登記後在家裡蹲，她聽了就很氣，很多海線幹部也氣憤問：「怎麼可以讓主席有這樣的新聞發生呢？」她喊話支持者「不能讓主席再發生家裡蹲的事情」，大家要集中力量，為柯文哲和她再拚一次。