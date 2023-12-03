國境解封周年！「東方夏威夷」成疫後黑馬　逾半出遊預算2至4萬

易飛網指出，參加調查活動的國人中，於國境開放後一年間已出國旅遊的比例約佔75%，進一步又可分為兩種族群，一為30至59歲的青壯年旅人對於海外旅遊的重返，這群旅人在金錢與時間上擁有更多自主權，願意在旅遊上投資、犒賞自己及家人；二為年紀較長者針對退休生活的享樂，無論海內外旅遊，其成行意願皆高，顯示銀髮旅遊極具潛力；年輕的小資族群出遊比例相對較少，又因疫後旅費高漲，出遊多以畢業旅行或蜜月目的居多，對於旅遊支出較為保守。
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調查數據顯示，國人疫後出國旅遊型態以自由行佔約7成為最大宗，易飛網董事長周昀生說明，邊境解封後旅客出遊難免憂心疫情，為避免群聚且利於安排行程、將自由度最大化，旅遊型態分布以自由行居多，另一項因素則為疫後旅遊成本高漲，不論機票或團費皆較疫情前提升，能否依自身需求安排經濟實惠的行程內容成為旅人規劃的一大考量。
周昀生指出，易飛網早已看準自由行商機潛力，透過包機等多管策略齊下，推出日韓、港澳及東南亞等多個國人熱門旅遊目的地且極具市場競爭力的自由行行程，如日本沖繩機加酒4日8999元起、佐賀機加酒5日13900元起、韓國機加酒4日10800元起、港澳機加酒3日9888元起、泰國及越南機加酒5日13999元起，力抗疫後旅費高漲的市場走勢，提供消費者CP值最高的旅遊選擇。
進一步分析旅遊目的地，不論是疫後已出遊亦或是未來規劃將出遊的旅客，皆以日本為首選，其次依序為韓國及越南，易飛網分析，受益於日幣匯率走貶、相近的飲食文化及地理位置，皆是國人赴日旅遊意願居高不下的主因。對於青睞「懶人玩法」的族群而言，易飛網有諸多超值日韓團體行程，包括「東京戲雪迪士尼5日」日本溫泉之旅、富士山雪樂園戲雪、遊東京迪士尼樂園，再加碼螃蟹吃到飽，每人37900元起；「韓國滑雪冰釣5日」不進人蔘保肝店，特別安排華川山鱒魚慶典、戶外滑雪體驗含雪具、暢玩愛寶樂園，每人21900元起。
易飛網數據顯示，越南峴港為疫後旅遊市場中飛快崛起的「黑馬」城市，其豐富的人文歷史交織出多元的城市風貌，被譽為「東方夏威夷」可謂其來有自，遂吸引不少旅人紛紛前往朝聖。易飛網精選行程「簡單玩中越5日」，走訪網紅打卡熱門景點巨人之手與黃金橋、迦南島搭乘竹藍船、夜遊會安古鎮，且不進購物站，每人16900元起。
易飛網表示，疫後出國旅遊型態在疫情下悄然改變，數據顯示，最熱門國人旅遊偏好由「深度旅遊」在疫情催化下躍升第一，其中包含人文古蹟及當地傳統文化體驗，而「新景點及設施」居次，例如各地網紅熱門打卡點或新樂園的設立等，至於「自然生態」則位居第三。有鑑於此市場洞察，易飛網早已推出二、三線城市旅遊行程，以吸引欲體驗一線城市以外的深度旅遊之族群，以「超值九州4日」為例，行程走訪度假勝地湯布院、漫步散策街道、賞長崎稻佐山百萬夜景，每人22900元起；易飛網全新愛媛松山航點行程「四國半自助4日」，精選大步危遊船賞仙境奇峽美景、粟林公園賞絕美粉櫻、參拜金刀比羅宮，每人23900元起。
此外，調查亦發現，一部分旅客對於長天數旅遊需求提升，一方面因久違出國，另一方面擔心未來全球疫情再有新變數，故產生「一趟玩久一點」的心態，考量上述條件，可一次橫跨多國且獨特景緻極具優勢的歐洲自然備受青睞，易飛網「德捷真善美童話遊船10日」體驗異國聖誕市集、伏爾塔瓦河遊船並享用船上自助百匯、走訪銀白童話小鎮庫倫洛夫、升等兩晚五星住宿，每人59900元起；全新赴陸行程「絕美張家界8日」走入電影阿凡達場景，朝聖天山門天空步道及大峽谷玻璃橋、穿越時空散策鳳凰古城，易飛網精心安排天門狐仙秀VIP席，全程入住準五星酒店且無購物無自費，是喜好長天數旅人的絕佳選擇。
易飛網指出，疫後影響旅客購買意願以價格為主要因素，特色行程及當地治安則居次。據調查得知，逾五成國人出遊預算集中於2萬至4萬元，顯示旅人追求高CP值旅遊商品之趨勢。