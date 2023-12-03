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NBA／獨行俠轟出30:0進攻高潮創紀錄　最後卻仍以120:126輸雷霆

▲Luka Doncic帶領獨行俠打出30:0的攻勢，但球隊最終仍然輸球。（圖／美聯社／達志影像）
▲Luka Doncic帶領獨行俠打出30:0的攻勢，但球隊最終仍然輸球。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

達拉斯獨行俠今（3）日以120：126輸給奧克拉荷馬雷霆雷霆，但在末節他們一度打出30:0的攻勢，根據《美聯社》報導，這創下NBA自開始啟用「Play-by-Play」的1996-97賽季以來，最長的得分攻勢紀錄。

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這場比賽，獨行俠前三節打完落後到23分，但在這之後他們靠著A.J. Lawson、Seth Curry、Luka Doncic、Derrick Jones Jr.等人的三分球攻勢，一口氣打出30:0的高潮將比分反超，在比賽剩下4分18秒時以117:111領先。

但或許是氣力放盡，獨行俠之後火力開始下降，被雷霆反擊了一波15:3的攻勢，最終還是以6分之差吞下敗仗。30:0的攻勢也是NBA史上最大的進攻高潮。

雷霆隊有8位球員得分上雙，Jalen Williams拿下全隊最高的23分，而Shai Gilgeous-Alexander僅得到17分。獨行俠方面，Luka Doncic 這場22投11中，得到36分15籃板18助攻；新秀中鋒Dereck Lively II 此役9投9中，拿下20分16籃板。

雷霆這場三分球44投20中，而獨行俠則是52投19中。

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