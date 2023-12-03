排行必出現！「最強泡麵王者」紅遍台日韓　眾揭優勢：沒油包也讚

大腸癌害人無數！醫惋惜：最容易防的癌症　快做兩種檢查85%治癒

▲大腸癌在台灣發生率高居第2名，不少名人都因此離世，醫師提醒必做檢查，早期確診的治癒率及5年存活率超過85%。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲大腸癌在台灣發生率高居第2名，不少名人都因此離世，醫師提醒必做檢查，早期確診的治癒率及5年存活率超過85%。（示意圖／NOWnews資料照片）

家庭消費中心／綜合報導

衛生福利部 110 年癌症登記報告指出，大腸癌發生率高居第2名，許多名人都因此離世，包括豬哥亮、李國修等，而想有效篩檢出早期癌，除了糞便潛血檢查一定要做之外，大腸鏡也絕對不能少。醫師說，若糞便潛血檢查陽性，等超過3個月才做大腸鏡，得到大腸癌風險將增2倍，若逾1年做大腸鏡，風險更會上升近3倍，所以這2項檢查切勿偏廢。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台北醫學大學附設醫院整合照護醫學科主治醫師張雋威說，根據美國癌症研究協會資料， 21%至25%的大腸癌可透過運動、飲食、體重控制來預防，而糞便潛血檢查則可降低23%大腸癌死亡率；整體而言，經篩檢確診有7成以上是早期，其治癒率和5年存活率都超過8成5，可說是最容易預防的癌症之一。

▲豬哥亮的一生就此落幕。（圖／翻攝自豬哥亮追思影片，2017.06.20）
▲豬哥亮2017年因大腸癌病逝，讓民眾更關注大腸鏡檢查。（圖／記者陳雅芳攝，2017.5.16）。（圖／翻攝自豬哥亮追思影片）
針對糞便潛血檢查， 張雋威說，檢查前不必限制飲食，僅需使用糞便採集棒刮取檢體，並放入內含保存液專用的採便管送回檢驗單位，便可等待篩檢結果，不但過程簡單，且效果顯著，根據國民健康署篩檢資料，此檢查結果為陽性者，約 50%有大腸腺瘤性瘜肉，約5%為大腸癌。

張雋威提醒，糞便潛血檢查若呈陽性後，一定要在3月後接受大腸鏡檢查，若間隔逾3個月，罹患進行性大腸癌的機率平均提高2倍，而間隔如超過1年，風險更將達2.8倍；由於腺瘤性瘜肉是大腸癌前身，且大部分的瘜肉都能在做大腸鏡同時切除，因此糞便檢查潛血陽性者務必遵從醫囑、定期追蹤，可明顯降低大腸癌威脅。 

另張雋威強調，進行大腸鏡檢查前須落實清腸，這樣才能讓大腸黏膜不被糞便、糞水遮蔽，因大腸瘜肉 若大於1公分，癌化機率將顯著升高，但更微小的瘜肉也可能是惡性，所以民眾定要好好清腸，更能及早發現微小病灶。

🟡預防大腸癌5大注意事項

一、多運動。21%至25%的大腸癌可歸因於身體活動不足，每人都應養成良好運動習慣。

二、 增加蔬果攝取。至少天天5蔬果，包括3份蔬菜與2份水果， 蔬菜1份約為煮熟後半碗飯的量，水果1份約拳頭大小 。

三、少吃易致癌食物，包括油炸、燒烤，及牛、豬、羊等紅肉，與高油食物、高糖飲料等。若一定要燒烤，最好先煮過再烤，以縮短燒烤時間。

四、避免加工肉類如熱狗、香腸、火腿等。

五、50歲以上至74 歲可免費每2年做1次糞便潛血檢查，要多加利用；若結果陽性，務必3個月內再做大腸鏡 。

漫畫家蕭言中大腸癌逝！醫示警：這側腫瘤無症狀　久坐上班族高危

大腸鏡可結合AI！大腸瘜肉偵測率「高達95%」　靠5招保命防大腸癌

大腸癌「1年奪命6千人」！篩檢陽性不做大腸鏡　死亡風險飆升64%

韓星吳長勳大腸癌病逝！身體「8大徵兆」不能忽視：可能已經末期

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞