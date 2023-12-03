大腸癌害人無數！醫惋惜：最容易防的癌症　快做兩種檢查85%治癒

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針對糞便潛血檢查， 張雋威說，檢查前不必限制飲食，僅需使用糞便採集棒刮取檢體，並放入內含保存液專用的採便管送回檢驗單位，便可等待篩檢結果，不但過程簡單，且效果顯著，根據國民健康署篩檢資料，此檢查結果為陽性者，約 50%有大腸腺瘤性瘜肉，約5%為大腸癌。
張雋威提醒，糞便潛血檢查若呈陽性後，一定要在3月後接受大腸鏡檢查，若間隔逾3個月，罹患進行性大腸癌的機率平均提高2倍，而間隔如超過1年，風險更將達2.8倍；由於腺瘤性瘜肉是大腸癌前身，且大部分的瘜肉都能在做大腸鏡同時切除，因此糞便檢查潛血陽性者務必遵從醫囑、定期追蹤，可明顯降低大腸癌威脅。
另張雋威強調，進行大腸鏡檢查前須落實清腸，這樣才能讓大腸黏膜不被糞便、糞水遮蔽，因大腸瘜肉 若大於1公分，癌化機率將顯著升高，但更微小的瘜肉也可能是惡性，所以民眾定要好好清腸，更能及早發現微小病灶。
🟡預防大腸癌5大注意事項
一、多運動。21%至25%的大腸癌可歸因於身體活動不足，每人都應養成良好運動習慣。
二、 增加蔬果攝取。至少天天5蔬果，包括3份蔬菜與2份水果， 蔬菜1份約為煮熟後半碗飯的量，水果1份約拳頭大小 。
三、少吃易致癌食物，包括油炸、燒烤，及牛、豬、羊等紅肉，與高油食物、高糖飲料等。若一定要燒烤，最好先煮過再烤，以縮短燒烤時間。
四、避免加工肉類如熱狗、香腸、火腿等。
五、50歲以上至74 歲可免費每2年做1次糞便潛血檢查，要多加利用；若結果陽性，務必3個月內再做大腸鏡 。