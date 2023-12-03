田中千繪專訪／與范逸臣《BIG》婚變！本尊無奈「明明關係很好」

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田中千繪、范逸臣在片中演出「怨偶」，為照顧罹患骨癌的14歲兒子郭大睿婚姻觸礁，田中千繪透過日本媽媽的親身經歷書籍投射角色，但與范逸臣私下就像朋友一樣無話不聊，要演感情不好的夫妻反而成為障礙：「要面到離婚真的很難想像，我一直問導演怎麼揣摩，我真的不曉得怎麼演！」導演魏德聖要她演《海角八號》的感覺，從最甜蜜的情侶步入家庭後，面臨爭執不斷走向離婚。
「小范在片場一直不跟我講話，那段時間我真的心情超不好！」田中千繪說范逸臣拍攝時刻意與她保持距離，成功幫助她進入角色情緒，但沒有事前溝通過：「明明是關係很好的兩個人，我也沒想到那3個月的時間，每次看到他就有一種怪怪的心情、不舒服！」負面情緒連兒子郭大睿也明顯有感，笑說家裡氣氛很尷尬：「他們兩個尷尬，我也不能開心到哪裡去。」
小孩片場超吵鬧！田中千繪、范逸臣躲旁觀
「完全跟戲沒有關係的情況下，小孩突然爆哭！」田中千繪形容《BIG》拍攝片場經常出現「突發狀況」，孩子們因為玩具不見大哭、吵鬧而停拍，郭大睿笑說：「要麼就爆衝、要麼就爆哭，滿恐怖的！」大杉家3人面對這樣的情形屬於「冷靜派」，田中千繪慶幸道：「還好我是這麼大的兒子，不然像努拉3歲，拍戲其實沒有很辛苦，照顧小孩才辛苦。」更佩服周厚安與夏宇童將小演員視如己出，耐心安撫、照顧。
再合作魏德聖導演！田中千繪：完全沒有拒絕演出的理由
多年前就曾聽魏德聖導演分享《BIG》的故事，當時田中千繪覺得既然是要拍攝6個家庭的劇情，應該不會找未婚的她演出，當得知要演出大杉媽媽一角：「我心裡真的很開心，因為難得演到魏導的戲，前面兩部只是客串，如果不接《BIG》，我真的不知道以後什麼時候還可以跟魏導合作。」她直誇《BIG》劇情很棒，完全沒有拒絕演出的理由。《BIG》全台熱映中。
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