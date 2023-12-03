肚子脹氣怎麼辦！醫揭「原因、症狀」　脹氣食物一篇看懂

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新光醫院胃腸肝膽科主治醫師張慧傑說，一般脹氣除腹部有飽脹感或壓力，也可能有打嗝、放屁，或有腹部疼痛、痙攣或打結的感覺，甚至可觀察到腹部膨脹。
肚子脹氣原因：飲食不良、習慣性便秘、大腸激躁症
至於脹氣的「元凶」，主要是腸道機能性障礙，可能有三個原因，第一個是不良飲食、生活習慣，若一下子吃太多、吃太快，或邊吃東西邊講話，或睡覺時打鼾而吞進太多空氣等，都可能引起脹氣，這類情形只要調整進食習慣，或治療呼吸中止症候群等問題，通常很快會好轉。
第二個原因是有習慣性便秘，常見於老年人，可能腸蠕動較弱，或可能腸道中的氣體受到糞便阻塞，無法正常排出，進而造成脹氣。
至於第三個原因，則是大腸激躁症，患者有時便秘，有時腹瀉，或短期內時發生這兩種狀況，常合併有腹痛、脹氣、解便不完全或糞便出現黏液等症狀。
此外，脹氣的另一個可能元凶，則是腹腔出現器質性病變，包括消化性潰瘍、腸沾黏，或腹腔內的器官如肝、腎、胰臟，或大腸、卵巢等長了腫瘤，初期也許沒有明顯感覺，或僅有一點脹氣，但若是惡性腫瘤到了中、晚期，腹脹可能變得明顯。
肚子脹氣少吃什麼，脹氣食物快速看
相較於腹腔器質性病變，脹氣最常見原因還是飲食習慣，張慧傑表示，若不時有脹氣困擾，應盡量避免高產氣體食物，例如豆類、洋蔥、口香糖、鬆餅、牛奶、啤酒等，且進食要細嚼慢嚥，並盡量減少油炸烹調與其他高脂肪食物。
一直腸胃脹氣怎麼辦 醫：宜就醫
張慧傑也說，治療脹氣的藥物有很多種，但要用藥治療，須了解形成原因，才能對症下藥、產生效果，若反覆有脹氣困擾，宜就醫諮詢。
🟡脹氣注意事項
📍最常見原因是飲食習慣差，應避免暴飲暴食，宜細嚼慢嚥。
📍進食過程應避免過度交談。
📍打呼若嚴重，也可能吸進太多空氣而造成脹氣，需先改善睡眠問題。
📍少吃高產氣體食物，例如豆類、洋蔥、蘆筍、口香糖、麵包、牛奶、奶油、鬆餅、冰淇淋、啤酒、蘇打飲料、碳酸飲料等。
📍盡量減少油炸食物、高脂肪食物。
📍若反覆發生脹氣，最好就醫查明原因。