張艾嘉滿意獨子王令塵娶超模！世紀婚禮現場曝光　大咖名人坐台下

山寨汪小菲和假大S同框吵架！本尊回應：我氣質拿捏得死死的

▲山寨版的「汪大菲」（左）和「中S」（右），模樣激似汪小菲和大S，直播吸引上萬人觀看。（圖／翻攝自微博）
▲山寨版的「汪大菲」（左）和「中S」（右），模樣激似汪小菲和大S，直播吸引上萬人觀看。（圖／翻攝自微博）

記者江芷稜／綜合報導

汪小菲和女星大S（徐熙媛）離婚2年，儘管對方已經再婚，這對昔日夫妻依舊是網路熱議話題，就連萬聖節角色扮演，都有人扮成汪小菲扛著床墊招搖過街，最近更有人扮成汪小菲和大S的模樣連線直播，逼真程度激似本尊，轟動程度連汪小菲都已知情，他在直播上笑稱「我氣質拿捏得死死的，都不一樣」，相當有自信。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲汪小菲（左）說明想和大S復婚的原因，怕前妻生病死了。（圖／NOWnews資料照）
▲汪小菲（左）和大S是網友熱議話題，還有人假扮成他們直播對話，過程相當爆笑。（圖／NOWnews資料照）
被網友戲稱是「汪大菲和中S」的扮演者，利用相似五官和高級仿妝，扮成知名度超高的名人，一起直播吸睛，並模仿汪小菲和大S說話的語氣，說出一些狗血台詞，假汪小菲先問「妳床墊什麼時候還給我？」假大S則回嗆說：「你是男人嗎？你算是男人嗎？」兩人還迎合民意，宣稱未來可能再復合，逗得網友哈哈大笑。

▲山寨版的「中S」 （左）質問「汪大菲」（右）算什麼男人，過程相當爆笑。（圖／翻攝自微博）
▲山寨版的「中S」 （左）質問「汪大菲」（右）算什麼男人，過程相當爆笑。（圖／翻攝自微博）
若不細看的話，這對山寨明星夫妻真的有大汪戀的雛型，尤其是翻版汪小菲笑起來眉眼彎彎的模樣，真的激似本尊，網友看了紛紛爆笑，表示「我真服了這自媒體世界」、「這汪小菲真的很像啊，那動作神態」、「昨天一萬多人，看這倆表演吵架」、「還真的蠻像的，哪裡找來這兩個活寶，再找個張蘭可以湊一家子了」，汪小菲在直播中回應此事，宣稱「自己才是真的」，和假冒的網紅氣質不一樣。

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

汪小菲求大S復合失敗！深夜獻殷勤「脫外套給嫩女」　一起回公寓

大S因為前夫求復婚壓力大！具俊曄心痛：大家不要相信汪小菲的話

汪小菲2字酸大S再婚又刪文！張蘭嗆要活100年　阻止兒子復婚

大S迎47歲生日！汪小菲爆：具俊曄跑了　示愛前妻「復婚不好嗎」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞