山寨汪小菲和假大S同框吵架！本尊回應：我氣質拿捏得死死的
汪小菲和女星大S（徐熙媛）離婚2年，儘管對方已經再婚，這對昔日夫妻依舊是網路熱議話題，就連萬聖節角色扮演，都有人扮成汪小菲扛著床墊招搖過街，最近更有人扮成汪小菲和大S的模樣連線直播，逼真程度激似本尊，轟動程度連汪小菲都已知情，他在直播上笑稱「我氣質拿捏得死死的，都不一樣」，相當有自信。
記者江芷稜／綜合報導
被網友戲稱是「汪大菲和中S」的扮演者，利用相似五官和高級仿妝，扮成知名度超高的名人，一起直播吸睛，並模仿汪小菲和大S說話的語氣，說出一些狗血台詞，假汪小菲先問「妳床墊什麼時候還給我？」假大S則回嗆說：「你是男人嗎？你算是男人嗎？」兩人還迎合民意，宣稱未來可能再復合，逗得網友哈哈大笑。
若不細看的話，這對山寨明星夫妻真的有大汪戀的雛型，尤其是翻版汪小菲笑起來眉眼彎彎的模樣，真的激似本尊，網友看了紛紛爆笑，表示「我真服了這自媒體世界」、「這汪小菲真的很像啊，那動作神態」、「昨天一萬多人，看這倆表演吵架」、「還真的蠻像的，哪裡找來這兩個活寶，再找個張蘭可以湊一家子了」，汪小菲在直播中回應此事，宣稱「自己才是真的」，和假冒的網紅氣質不一樣。
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