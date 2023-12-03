趙少康同台林襄靠太近挨轟　本人還原實況反擊：心髒看別人都髒

巷仔內／政治金童睽違30年重返政壇　73歲趙少康要靠空戰搶年輕票

▲國民黨2024副總統參選人趙少康認為自己就像侯友宜身邊的趙子龍，是負責替他清開戰場的人。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.11.30）
▲國民黨2024副總統參選人趙少康認為自己就像侯友宜身邊的趙子龍，是負責替他清開戰場的人。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.11.30）

記者林怡昕／特稿

國民黨副總統參選人趙少康近日重返政壇，擔任國民黨總統參選人侯友宜副手，甫接任一個多禮拜時間，天天佔據媒體版面，每每受訪都讓媒體「問到飽」，巧妙運用其多年來的空戰經驗助攻侯友宜。選戰倒數41天，趙少康是否能再透過大學演講、網路節目，搶下年輕世代選票，將成為國民黨最終加分關鍵。

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趙少康近日攻佔媒體版面，更被綠營譏為「侯友宜保母」，不過，趙少康不僅議題攻防得宜，也頻駁斥風頭超過侯友宜一說，更自比是「趙子龍」要為侯友宜清理戰場，十足展現尊敬侯友宜態度，在藍白合破局後，讓國民黨聲量再突破新高。

回頭看2020年總統大選，30歲以下選民投票率超過7成，當時年輕選民的支持就被視為蔡英文勝選關鍵因素之一，再從這次大選民調結果來看，20歲到29歲的年輕選民，卻轉向力挺「賴蕭配」，「侯康配」如何擒下年輕選票，或許成為拓展支持度的關鍵。

近日趙少康與「樂天女孩」啦啦隊人氣成員林襄同台，一度成為年輕人關注焦點，不過，林襄脫口不知道趙少康是誰後，反讓其在年輕世代知名度不夠高的問題浮上檯面。

當時趙少康就坦言，會努力拓展年輕選民宣傳，也提及已經在洽談要到台大、清大、文化、東華等大學演講，其中還不乏有台南的高中聯合邀請，也正準備上網紅「館長」直播、知名網路節目「賀瓏夜夜秀」。

以20歲到29歲的年輕選民為例，出生年份大約落在1994至2003年，趙少康在1994年參選台北市長失利後，便於1996年淡出政治圈，大多年輕世代對於趙少康大多只有「媒體人」、「政論節目主持人」印象，這次趙接下副手，可以說是睽違快30年再度回鍋政治圈。

綜合以上，相對年輕選民來說，趙少康並非他們眼中典型政治人物，國民黨反而能趁這次機會，藉由趙少康出色的口才與論述能力，試圖透過他最擅長的「空戰」，斬獲年輕選民支持。

不過，趙少康已經73歲，對比蕭美琴52歲、吳欣盈45歲來說，年齡成為劣勢，要如何突破年齡框架，站在年輕選民立場溝通，又要如何展現出年輕選民所期望的政治人物形象，也考驗趙少康的智慧。

可以預期的是，趙少康在選戰倒數41天之際，將會在大學演講、網路節目帶起十足聲量，屆時得端看趙少康如何面對犀利問題「見招拆招」，成功將與年輕人面對面機會，轉變為選戰逆轉勝的關鍵。

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