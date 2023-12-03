逮到了！台南將軍暗夜槍擊「無辜男遭波及斃命」 逃逸3槍手落網
本（12）月1日晚間8時許，台南將軍區將軍里1戶三合院民宅傳出槍響，一名43歲黃姓男子臉部右側鼻孔中彈送醫不治，案經台南市刑大、學甲警分局組成專案小組漏夜追查，昨日已陸續帶回案發現場10名相關人釐清案情，今（3）日一早，警方在學甲區逮捕涉嫌開槍逃逸的51歲莊姓男子和2名同行的謝姓男子，目前進行偵訊中。
記者林莞茜／綜合報導
台南市將軍區12月1日晚間發生槍擊案，全案經警方初步調查，疑為感情糾紛而早對方持槍行兇，爭吵原因疑似是凃男懷疑從事看護工作的鄭姓女友另結新歡，雙方晚間發生口角，鄭女向同事莊姓男子等人訴苦，莊男和同行的謝男為了替鄭女討公道爆發衝突，過程中有人開槍，恰巧射中無辜在場的43歲黃姓男子臉部右側鼻孔，當場倒地，嚇得鄭女趕緊報案救人，開槍的莊男、謝男見狀驚慌逃逸。
警方獲報後趕到現場，發現黃男已無生命跡象，經緊急送往奇美醫院搶救後，仍因傷勢過重宣告不治，警方將當下還留在現場的鄭女、2名男子帶回偵訊，並在現場找到遺留的一枚彈殼；經專案小組追查，2日帶回當時同樣在場的10名關係人問訊，然而開槍的莊男等3人犯案後逃逸無蹤。
經警方鎖定身份展開追緝後，今日上午陸續將槍手3人逮補到案，目前正在問訊中，並起初改造槍械1枝、子彈20發；轄區學甲分局指出，本案為單純感情因素而持槍行兇，除儘速將犯嫌查緝到案之外，並於近期內持續執行肅槍掃黑專案，務必將擁槍自重歹徒繩之以法，讓民眾免於恐懼。