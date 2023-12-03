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DJ SODA交往台男慘被「無縫接軌」　曝他小氣又無情：沒好印象

▲DJ SODA自曝曾交往台灣男生，卻慘遭無縫接軌，且對方小氣又無情，讓她對台灣男生沒好印象。（圖／中天綜合台提供）
▲DJ SODA自曝曾交往台灣男生，卻慘遭無縫接軌，且對方小氣又無情，讓她對台灣男生沒好印象。（圖／中天綜合台提供）

記者黃盈容/綜合報導

韓國性感女神DJ SODA（黃素熙），擁有曾榮獲亞洲百大女DJ第1名的頭銜，憑藉甜美臉蛋與火辣身材，在全球擁有高人氣。近期在台工作的SODA認了曾和台灣男生交往，不過卻慘遭無縫接軌，她表示「和台灣男生交往時，曾經有懷疑過1個女生，男生一直說只是一般朋友，結果我們分手隔天，他們馬上變情侶。」不僅如此，她也曝光對方小氣、無情舉動，因此讓她對台灣男生留下壞印象「目前還沒有感受到台灣男生的優點。」

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DJ SODA上中天《同學來了》探討「拯救台男大作戰！『有些事』外國男人實在看不慣」。聽聞來自韓國的節目班底金炳秀說，覺得台灣男生其實也很愛玩：「台灣人都說韓國人很渣、很愛玩，但台灣男生也一樣，我有個台灣朋友，北、中、南都有女朋友。」SODA相當有感。

SODA想起過去不好回憶，「我跟韓國男生交往的時候都沒被劈腿過，但我和台灣男生交往時，曾經有懷疑過1個女生，那個台灣男生一直說只是一般朋友，結果我們分手隔天，他們馬上變情侶。」

趙正平則替台男平反，認為不能以偏概全：「男生、女生都會劈腿或被劈腿，愛沒有對錯，所以SODA說交往過的韓國男生都沒有劈腿，那是她運氣好，我不相信韓國都沒有渣男。」

▲趙正平替台男平反，認為不能以偏概全。
▲趙正平替台男平反，認為不能以偏概全。（圖／中天綜合台提供）
SODA還提到前男友一些的行為，讓她對台灣男生留下壞印象：「我之前的台灣男友很常來韓國看我，但他一毛錢都沒有花，甚至我生日都是花自己的錢買禮物、吃生日大餐，所以我以為台灣男生都很小氣。」

而讓她傷心的事還不只這一樁，SODA嘆：「我手受傷他還叫我跟他一起去丟垃圾，我說『我的手已經受傷了』，他竟然說『妳有另一隻手沒問題』，很無情，也因為我從他身上受到很多傷害，所以目前還沒有感受到台灣男生的優點。」趙正平又趕緊替台灣男生發聲，更強調台灣男生大多都很大方又貼心：「如果SODA是跟我交往，我不會讓她有這種感覺，我就是把女生當成寶貝來寵的，所以SODA到底有沒有考慮加個LINE認識一下？」

▲SODA不僅大方透露目前單身，還直言阿Ken就是她的理想型。（圖／中天綜合台提供）
▲SODA不僅大方透露目前單身，還直言阿Ken就是她的理想型。（圖／中天綜合台提供）
阿Ken很好奇SODA目前的感情狀態，SODA不僅大方透露目前單身，還直言阿Ken就是她的理想型，一旁的趙正平聽了很不是滋味，更故意調侃：「阿Ken不是Gay嗎？」阿Ken傻眼回應：「你有必要無所不用其極的毀掉別人嗎？」

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