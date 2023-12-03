小黃狗拐2隻「虎斑奶貓」回家！飼主急求助 網揪真身：不能養阿
這可不是一般貓咪！日前在中國大陸廣東省，有飼主起床後發現，家中小黃狗竟然帶著兩隻「虎斑奶貓」回到家門前，沒想到影片曝光後，不少網友立即看穿2隻「幼貓」的真實身份，並嚇壞提醒當事人：「這不能養！」
記者潘毅／綜合報導
據陸媒「萌寵避風港」分享影片表示，11月21日在廣東有位飼主，看著家中愛犬早上自行出去散步，回來後狗狗身後卻多了兩個身影，事有著虎斑花紋的「貓咪」，但仔細一看卻又不太像是一般米克斯流浪貓，因此飼主也拍下影片，上網尋求解答，深怕是哪家人的名貓走丟了。
而影片曝光後，立刻引發瘋，因為這兩隻看起來萌萌可愛的「虎斑幼貓」，其實是山狸（石虎），在中國也屬於國家二級保護動物，因此不少人提醒飼主：「這不能養！」也有許多人讚嘆小黃狗，根本是社交達人，連小石虎都能拐回家裡。
事實上石虎又稱山狸、豹貓，是小型肉食性動物，體型略比一般家貓要大，特徵是從頭頂至肩部有4條褐色或棕黑色縱紋，主要棲息在亞洲各地區的山林、郊野。在台灣，石虎也是唯一現存的原生貓科物種（台灣雲豹已於2013年宣告滅絕），而苗栗一直是擁有石虎最大族群的重要棲息區域之一，然而卻面臨棲地人為開發的壓力。