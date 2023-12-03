雪碧國小長太醜被霸凌毆打！1契機決定整型　大方曝光術後對比照

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雪碧分享，國小時因長得又黑又醜又個子小，經常遭受霸凌，還會被打，直到國中後才開始戴上隱形眼鏡並偷用媽媽的化妝品來學習，來到高中後，化妝技巧又變得更好，眼睛也變大，皮膚也變白，再加上換了髮型，成了化工科科花，讓她的情書早餐收不完。體會到因為「變美」而吸引異性之後，雪碧開始很享受被捧在手掌心的感覺，覺得有很多的好處跟特權，所以從高二開始，她就動了想整鼻子的念頭。
張齡予則分享過去最常被問的就是鼻子是不是真的，「因為我鼻子很挺、鼻樑很高，看起來還真的是有點假，跟大家說是純天然也常被質疑，甚至有人想捏我鼻子用力搖看會不會歪掉。」直到有次節目到她家的宜蘭礁溪麗翔酒店拍到她爸爸，才發現父女倆的鼻子放在一起是一模一樣，「大家大概想說六十歲老人不太可能去整鼻子，才勉強相信我的鼻子是真的，這才擺脫背後被講整型不敢承認的謠言。」
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