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雪碧國小長太醜被霸凌毆打！1契機決定整型　大方曝光術後對比照

▲性感女神雪碧自爆國小時又黑又醜還被霸凌毆打，才讓她逐漸萌生整型變美的念頭，還在節目上大方公開術前術後的照片。（圖／三立提供）
▲性感女神雪碧自爆國小時又黑又醜還被霸凌毆打，才讓她逐漸萌生整型變美的念頭，還在節目上大方公開術前術後的照片。（圖／三立提供）

記者詹鎰睿／綜合報導

由美女主播張齡予主持《健康零距離》將在12月7日播出「整容改運可行嗎？」還邀請到性感女神雪碧分享整型祕辛。雪碧透露，其實國小時就因為長得太醜被霸凌、被毆打，直到國中後才開始注重打扮外表，享受到變美後被人捧在手掌心的感覺便踏上整型之路，在節目上也大方秀出好幾張術前術後的對比照。

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雪碧一直都是以「整型美人」自居，甚至已經整成精了，一接到節目邀約，二話不說馬上答應，還準備超多張整型術前術後的對比照，完全不怕洩自己的底，坦率的程度相當驚人，雖然張齡予自己不敢苟同雪碧把整型當作好像去藥妝店買化妝品一樣想要就做，但也不由得佩服她的毅力跟實驗精神。

▲雪碧，健康零距離1203。（圖／三立提供）
▲雪碧（左二）坦言，變美後很享受被捧在手掌心的感覺，直到高二萌生起整型的念頭。（圖／三立提供）
雪碧分享，國小時因長得又黑又醜又個子小，經常遭受霸凌，還會被打，直到國中後才開始戴上隱形眼鏡並偷用媽媽的化妝品來學習，來到高中後，化妝技巧又變得更好，眼睛也變大，皮膚也變白，再加上換了髮型，成了化工科科花，讓她的情書早餐收不完。體會到因為「變美」而吸引異性之後，雪碧開始很享受被捧在手掌心的感覺，覺得有很多的好處跟特權，所以從高二開始，她就動了想整鼻子的念頭。

張齡予則分享過去最常被問的就是鼻子是不是真的，「因為我鼻子很挺、鼻樑很高，看起來還真的是有點假，跟大家說是純天然也常被質疑，甚至有人想捏我鼻子用力搖看會不會歪掉。」直到有次節目到她家的宜蘭礁溪麗翔酒店拍到她爸爸，才發現父女倆的鼻子放在一起是一模一樣，「大家大概想說六十歲老人不太可能去整鼻子，才勉強相信我的鼻子是真的，這才擺脫背後被講整型不敢承認的謠言。」

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