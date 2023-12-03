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藍營質疑蕭美琴無國籍　賴競辦：符合參選資格、不實討論適可而止

▲國民黨質疑蕭美琴無中華民國籍，不符合參選資格，賴競辦說明蕭符合參選資格，不實討論適可而止。（圖／賴競辦提供）
▲國民黨質疑蕭美琴無中華民國籍，不符合參選資格，賴競辦說明蕭符合參選資格，不實討論適可而止。（圖／賴競辦提供）

記者陳威叡/綜合報導

國民黨民代質疑民進黨副總統參選人蕭美琴無中華民國國籍，不符合參選資格，對此賴清德競辦發言人戴瑋姍今（3）日回應，蕭美琴自始至終都具有中華民國國籍，也從未放棄，沒有回復國籍的問題，參選資格皆合乎相關規定，期盼社會各界以正確資訊為事實基礎，不實的討論應適可而止。

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國民黨議員游淑慧今日於臉書表示，中華民國正副總統的參選資格，遠比一般公職的參選資格更加嚴格，參選人不只要證明登記當下沒有雙重國籍，還要證明從未失去中華民國國籍，蕭美琴已放棄美國國籍，但質疑其中華民國國籍有無中斷並回復。

對此賴清德競辦發言人戴瑋姍表示，蕭美琴自始至終都具有中華民國國籍，也從未放棄中華民國國籍，沒有回復國籍的問題，參選資格皆合乎相關規定，期盼社會各界以正確資訊為事實基礎，不實的討論應適可而止。

立委林楚茵表示，國民黨惡意扭曲蕭美琴曾經放棄國籍，這是帶風向的「選舉操作」，可惡又可恥，不只是凸顯國民黨的無知，更是對海外僑胞的歧視。首先《國籍法》規定，出生時父或母為中華民國國民，自然就具有中華民國國籍。蕭美琴父親具中華民國國籍，蕭美琴依法擁有中華民國國籍。

其次，身分證是依據《戶籍法》取得不是《國籍法》，國民黨說沒有身分證等同沒有國籍，這是沒有常識又不懂法律，更是選舉操作的惡意造謠，批評國民黨不抹黑就不會選，蕭美琴也從未中華民國國籍，沒有回復國籍的問題，而這也是海外僑胞常遇到的狀況，因為長年旅居國外，沒有定居台灣所以沒有戶籍，也就無法取得身分證，但始終是「中華民國國民」，擁有中華民國國籍。

林楚茵說，最可笑的是，國民黨邏輯死亡，要求一個沒放棄過國籍的人拿出證據，試問沒有放棄過，是要拿什麼證明，而國民黨選舉只會造謠抹黑，惡意用片段資訊捕風捉影、烏龍爆料，欺騙台灣選民又歧視海外僑胞，這種低劣手段只會讓選民更唾棄，要求國民黨為此道歉。

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