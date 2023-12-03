高雄輕軌C24至C32站完成穩定性測試 12月9日初勘
高雄輕軌自11月2日起展開C24愛河之心站-C32凱旋公園站路段為期近1個月的行車測試，在12月2日完成連續七天之系統穩定性測試後，行車測試作業將告一段落，後續將進行初、履勘程序，預計12月9日初勘朝明年元旦後通車試營運之目標邁進。
記者蔡佳宏／高雄報導
系統穩定性測試期間，全車隊雙向行駛輕軌全環路段，包含已營運路段及C24愛河之心站-C32凱旋公園站測試路段，依營運班表，以10至15分鐘班距方式，模擬正常營運狀況，連續7天之測試已於昨(2)日圓滿完成，測試結果符合要求，達成申請初勘之要件，同時施工團隊將彙整這段時間以來的測試結果，持續優化精進。本次新增通車路段計5公里、7座候車站，全環通車後共計22.1公里、38座候車站。
高雄輕軌C24愛河之心站-C32凱旋公園站路段保留雨豆樹隧道，輕軌路廊更遍植綠草與樹籬，增添上下輝映色彩。車站融入福祿壽禧財五福臨門設計巧思，寓意五種幸福一同降臨家門，迎接輕軌畫成圓的美滿。未來通車營運後，沿線經過義享天地、好事多大順店、家樂福鼎山店、高雄高工、樹德家商、道明中學及聖功醫院等生活節點，並可與臺鐵科工館站；捷運紅線凹子底站轉乘，實現交通更便捷的願景。
捷運局特別提醒民眾，輕軌C24愛河之心站-C32站凱旋公園站路段至明年元旦正式通車前，輕軌車輛將持續不定時於大順路段進行各項行駛測試，請用路人行經與輕軌共用路權的路口時，務必遵循交通號誌、交通標誌、標線指示及義交指揮通行，快速通過路口，切勿於輕軌軌道範圍停留，施工團隊亦將持續精進各項交通優化措施，以維整體交通順暢及行車安全。