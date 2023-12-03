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控蔡其昌是新竹棒球場案最大禍首　柯文哲：在野整合蔡壁如可勝選

▲蔡壁如表示到了台中之後，才知道海線有這麼多人期待改變。（圖／記者顏幸如攝，2023.12.03）
▲蔡壁如表示到了台中之後，才知道海線有這麼多人期待改變。（圖／記者顏幸如攝，2023.12.03）

記者顏幸如／台中報導

民眾黨主席柯文哲今到台中海線挺立委參選人蔡壁如，他演講時稱身兼職棒聯盟總會長的蔡其昌，要為新竹棒球場案球員受傷負最大責任，中一選區將是在野聯合對付民進黨新潮流最重要的例子，蔡壁如開低走高、選情接近五五波，加上盧秀燕整合在野力量，可望翻轉海線，創下台灣民主史上新奇蹟。

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民眾黨立委中一選區候選人蔡壁如，今（3）日在梧棲成立競選總部，黨主席柯文哲一上台，就先感謝台中市長盧秀燕，不僅介紹很多人脈，也協助蔡壁如解決很多競選過程遇到的困難，讓蔡壁如從5個月前的團隊僅4人，到如今獲得選民肯定，已有100多個幹部、200多志工，支持度大增。

國民黨在中一選區禮讓民眾黨，未推出候選人，但學者劉燈鐘脫黨以無黨籍身份參選，蔡壁如的主要對手是民進黨立法院副院長蔡其昌，他身兼職棒聯盟總會長、去年挑戰台中市長大位，敗給尋求連任的盧秀燕。柯文哲說，對手在這裡經營很久，蔡壁如剛來時民調很低，但在大家協助下，目前已接近五五波。此時蔡壁如和民眾黨台中市黨部主委江和樹大喊「主席再多過來幾次就當選了」，台中群眾也熱情附和。柯文哲高興的說，謝謝大家出錢出力，大家再幫忙一下，真的可能翻轉海線，創下台灣民主史上的奇蹟。

▲柯文哲和蔡壁如大進場時，被熱情支持者擠到幾乎難以前行。（圖／翻攝蔡壁如臉書，2023.12.03）
▲柯文哲和蔡壁如大進場時，被熱情支持者擠到幾乎無法前行。（圖／翻攝蔡壁如臉書，2023.12.03）
柯文哲稱讚蔡壁如是很有使命感的人，民眾黨力量雖有限，但最大特色就是很認真，不管選舉結果如何，蔡壁如都會留在台中繼續服務鄉親。反觀對手蔡其昌，新竹棒球場開幕前兩天，職棒球員的工會就反映球場有問題，但蔡其昌為了讓總統蔡英文剪綵、護航林智堅，硬是要開幕，才讓花了12億元的棒球場造成球員受傷，身為職棒聯盟總會長的蔡其昌，讓不符規定的球場硬是開幕，當時應該要負最大責任，事發至今卻仍在神隱。

柯文哲說，蔡其昌是新潮流系統，他今天能站在這邊，就是在野聯合對付新潮流最重要的例子，民進黨新潮流對國家傷害太大，「我們面對政商勾結，終究要讓他進入歷史」。

▲柯文哲認為有盧秀燕整合在野力量，蔡壁如可望翻轉海線，創下台灣民主史上新奇蹟。（圖／翻攝蔡壁如臉書，2023.12.03）
▲柯文哲認為有盧秀燕整合在野力量，蔡壁如可望翻轉海線，創下台灣民主史上新奇蹟。（圖／翻攝蔡壁如臉書，2023.12.03）
蔡壁如說，自己和柯文哲有近30年的革命情感，並笑稱「他就把我賣到海線來了！徵召到海線時，我想著是要被丟到沙漠還是海邊」。自己的個性是義無反顧拚一次，來到這裡結交極多好朋友與貴人，行程每天排不完，才知海線有這麼多人想要改變，大家對海線十幾年都沒有建設，感到非常無奈，希望換人做看看。

柯文哲受訪時說，之前市長選舉，盧秀燕在中一的5個行政區全贏蔡其昌，事實證明只要在野整合，就有贏的機會。蔡壁如剛來時知名度不高，現在知名度已經打開，只要徹底整合，就可望翻轉。

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