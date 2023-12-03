控蔡其昌是新竹棒球場案最大禍首　柯文哲：在野整合蔡壁如可勝選

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國民黨在中一選區禮讓民眾黨，未推出候選人，但學者劉燈鐘脫黨以無黨籍身份參選，蔡壁如的主要對手是民進黨立法院副院長蔡其昌，他身兼職棒聯盟總會長、去年挑戰台中市長大位，敗給尋求連任的盧秀燕。柯文哲說，對手在這裡經營很久，蔡壁如剛來時民調很低，但在大家協助下，目前已接近五五波。此時蔡壁如和民眾黨台中市黨部主委江和樹大喊「主席再多過來幾次就當選了」，台中群眾也熱情附和。柯文哲高興的說，謝謝大家出錢出力，大家再幫忙一下，真的可能翻轉海線，創下台灣民主史上的奇蹟。
柯文哲稱讚蔡壁如是很有使命感的人，民眾黨力量雖有限，但最大特色就是很認真，不管選舉結果如何，蔡壁如都會留在台中繼續服務鄉親。反觀對手蔡其昌，新竹棒球場開幕前兩天，職棒球員的工會就反映球場有問題，但蔡其昌為了讓總統蔡英文剪綵、護航林智堅，硬是要開幕，才讓花了12億元的棒球場造成球員受傷，身為職棒聯盟總會長的蔡其昌，讓不符規定的球場硬是開幕，當時應該要負最大責任，事發至今卻仍在神隱。
柯文哲說，蔡其昌是新潮流系統，他今天能站在這邊，就是在野聯合對付新潮流最重要的例子，民進黨新潮流對國家傷害太大，「我們面對政商勾結，終究要讓他進入歷史」。
蔡壁如說，自己和柯文哲有近30年的革命情感，並笑稱「他就把我賣到海線來了！徵召到海線時，我想著是要被丟到沙漠還是海邊」。自己的個性是義無反顧拚一次，來到這裡結交極多好朋友與貴人，行程每天排不完，才知海線有這麼多人想要改變，大家對海線十幾年都沒有建設，感到非常無奈，希望換人做看看。
柯文哲受訪時說，之前市長選舉，盧秀燕在中一的5個行政區全贏蔡其昌，事實證明只要在野整合，就有贏的機會。蔡壁如剛來時知名度不高，現在知名度已經打開，只要徹底整合，就可望翻轉。
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