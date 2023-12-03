姚立明喊話綠營支持者　「剩40天賴清德贏定了！」

民進黨正副總統參選人賴清德、蕭美琴今（3）日舉行全國暨台北市競總成立大會，全國競總主任委員姚立明致詞時表示，剩下40天的時間，呼籲支持者目前賴清德有3個對手，2個看得見、1個看不見（指中國），未來看不見的對手都會針對賴蕭配而來，但大家也不用驚慌，因為賴清德一直都有在準備，最後也向支持著表示，選舉倒數40天，「我們贏定了」。
記者陳威叡／台北報導
姚立明致詞時表示，賴清德有3個對手，2個看得見、1個看不見，而看不見的對手天天在動作，如果不是他，郭台銘可能就不會退選，未來有什麼動作都會針對賴蕭配而來，但大家也不用驚慌，因為賴清德就是一個有準備的人，如同總統蔡英文一樣，過去8年都有準備，所以說賴清德當選，戰爭機會最小。
「選舉倒數40天，我們贏定了！」姚立明說，不是自己驕傲，更覺得擔任主委有點歹勢，因為什麼都沒做賴清德就要贏了，這是因爲前總統馬英九、趙少康與柯文哲都說賴清德贏定了，馬英九2個禮拜前對著柯文哲說，侯柯都參選不可能贏，而柯文哲則當著侯友宜的面說「給你選也選不贏」。
姚立明說，自己不會「因人廢言」，他同意馬英九、趙少康與柯文哲的話，也邀請支持者明年1月13日在來到同樣的地方，「證明他們講的都對」。