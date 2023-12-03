與西方脫鉤？北京路牌「去英化」換中文　民酸：英文考試也取消吧

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網易帳號「子夜侃世界」11月29日發文稱，北京市交通部門宣布，將所有的中英文路標更換為全中文路標，以「提高道路安全和交通效率」。近日在微博、抖音、搜狐及網易等中國社群平台上，也出現了多篇文章，指出北京打響第一槍，將中英路標換成全中文，還說「在這個充滿變革與繁榮的時代，中國的崛起讓世界矚目。」
但此舉也引發網友質疑，名為「理療專家」的網友批評「在固步自封的道路上越走越遠」另外也有網友留言稱，如果再重新恢復中英路牌又怎麼說？另有網友指出，「外國人都不來了，要啥英語？」「英語考試也取消吧。」
北京媒體人何先生接受《自由亞洲電台》採訪時表示，各種跡象表明，中共正企圖與英語世界脫鉤。前不久習近平和拜登見面後雙方未達成共識，所以中共繼續向左轉，「先前地鐵站把英文地名改成漢語拼音也是這個意思，現在路牌連漢語拼音也不用了，大有與西方決裂的意思」。
北京居民郭先生則向《自由亞洲電台》透露，北京以外的其他地區也陸續更換高速公路路標，將中英文改成漢語拼音，「所以，他這是要回歸中文體系（即中國化）。」
雖然有支持的聲音認為，此舉是文化自信和國際地位的體現，但也有網友擔心全中文路牌可能會給外國遊客造成不便。北京居民唐女士則憤怒指出，政府官員把自己的家人送到外國，卻跟老百姓大談文化自信，制度自信，排斥西方語言文化，「你把英文抹了裝給誰看？」
時事評論人士畢鑫表示，如果說到取消英文路牌能提升城市形象，那麼要取消的標誌太多了，「所有的網路公司、外國品牌都是英文，阿拉伯數字也源自英文，現在不是英文的原因，而是他們內心扭曲的價值觀。」
畢鑫認為，中華文化存在很多問題，其中最大的問題是缺乏辨別是非的能力、不會質疑任何一件事情，如此一來民族的文化科技水平不會提高。
先前曾有外媒報導指出，中國在習近平的領導下，變得更加民族主義，習近平呼籲中國增強文化自信，並抵禦西方影響。在學校和大學裡，教師被禁止使用西方教科書或談論民主、新聞自由和司法獨立等「西方價值觀」。
在最國際化的城市上海，也都在2021年禁止小學舉行英語期末考試，理由是需要減輕學生的課業負擔。一些全國人大代表和政府顧問還提議，取消英語作為學校和大學入學考試核心科目的地位。