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劉詩詩《一念關山》終於親下去！劉宇寧吻戲「楓葉亂入」變喜劇

▲《一念關山》劉詩詩（右）和劉宇寧（左）的吻戲因楓葉亂入，畫面飄出喜感。（圖／iQIYI國際站）
▲《一念關山》劉詩詩（右）和劉宇寧（左）的吻戲因楓葉亂入，畫面飄出喜感。（圖／iQIYI國際站）

記者羅凌筠／綜合報導

古裝陸劇《一念關山》由劉詩詩、劉宇寧飾演2大武林高手，護送公主何藍逗前往他國當質子，最新劇情終於進展到吻戲，劇中劉宇寧看到劉詩詩在青樓和別的男生喝酒而吃醋，先是吵架再是告白，之後切磋武藝，最後在楓葉海中定情，一片楓葉掉落在劉宇寧眼睛上，浪漫愛情劇直接變喜劇。

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▲《一念關山》劉宇寧（右）搭檔劉詩詩，用實力洗刷質疑聲浪。（圖／iQIYI國際站）
▲《一念關山》劉宇寧（右）搭檔劉詩詩，用實力洗刷質疑聲浪。（圖／iQIYI國際站）
劇中劉宇寧得知劉詩詩從小就被當殺人機器培養，對她產生心疼，兩人又為了出使夥伴陳宥維受重傷，去郊外尋找珍貴藥草共度一晚，從小培養女主角的昭節皇后提過，他們在的地方有藥材，風景很美，劉詩詩看著遍地黃花開心的說：「娘娘真的沒騙我。」天真爛漫的表情也讓劉宇寧動心了。

▲《一念關山》劉詩詩（左）詮釋的孤傲俠女吸引劉宇寧。（圖／iQIYI國際站）
▲《一念關山》劉詩詩（左）詮釋的孤傲俠女吸引劉宇寧。（圖／iQIYI國際站）
再來出使團的成員誤會劉詩詩，劉宇寧為她斥責成員，兩人感情也因為解開誤會進入新階段，劉宇寧看到劉詩詩在青樓和別的男生喝酒，劉詩詩在意劉宇寧和別的女生定親，以為他收到對方寄來的情信，互相吃醋，在出使團賣力製造浪漫氛圍下，最後在楓葉海中一吻定情。

▲劉宇寧（左）提議全員跳女團舞當作收視公約，遭劉詩詩婉拒。（圖／iQIYI國際站）
▲劉宇寧（左）提議全員跳女團舞當作收視公約，遭劉詩詩婉拒。（圖／iQIYI國際站）
本來劉宇寧演出前質疑聲浪頗大，還有網友AI換臉霍建華，認為他演男主角比較對味，不過劉宇寧以演技和台詞功力替自己平反，也表示：「每個人心裡都有自己的寧遠舟，角色的魅力是每個演員努力的方向，感謝大家討論寧遠舟，這是我的榮幸。」讓許多網友留言道歉「我錯了」，收穫眾多網友們一番好評。

《一念關山》開播後，坐穩愛奇藝國際站前3名，整體製作畫面和服化道都非常符合當代美學，演員們開直播立下收視公約，劉宇寧提議熱度破萬將全員跳女團舞，可惜劉詩詩最後還是選擇9宮格自拍。《一念關山》11月28日起每晚7點上線2集，12月7日起每周四到周一晚間7點上線2集。

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