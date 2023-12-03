菲律賓7.6強震後晃不停！當地連傳數十起餘震 最大規模6.2
菲律賓南部民答那峨島（Mindanao）2日晚間發生規模7.6強震，包含菲國、日本與台灣隨後都發布海嘯警報，儘管太平洋海嘯中心後續表示海嘯風險都已解除，但在菲律賓當地仍發生數十起餘震，其中一起規模逾6，還有多起至少規模5的大型餘震，所幸目前尚未收到傷亡報告。
國際中心楊智傑／綜合報導
菲律賓火山暨地震研究所（Phivolcs）即時通報，當地時間2日晚上10時37分發生了一起規模7.6強震，地點位於菲律賓南部民答那峨島（Mindanao）南蘇瑞高省（Surigao Del Sur Province）希納特萬（Hinatuan）東北方約21公里處，震源深度32公里，屬於淺層地震；另外有一起規模6.2的大型餘震在凌晨1時40分發生，震源深度屬於極淺層的9公里。
與此同時，其餘大大小小的餘震也陸續發生，在當地時間0時3分，一起規模達6.1、震源深度僅1公里的餘震發生，另外還有規模5.7、5.3、5.2、5.1與5.0的大型餘震，其他則有10多起以上規模較小的餘震。
菲律賓火山地震研究所建議南蘇瑞高省及東納卯省（Davao Oriental）民眾「立即撤離」到較高的地方，或是較遠的內陸地區。