LINE突遭停權不能用！她等177天臉綠 達人警告「2種訊息」別再傳
LINE在台灣的使用率非常高，幾乎可以說是只要有智慧型手機一定都會有用LINE，不僅可以拿來聯繫親友，也有許多人拿來辦公、記錄事項，佔有台灣社交APP一席之地。然而，近日就有用戶表示，LINE帳號無預警遭到停權不得使用，還要等177天才能夠解除封鎖。對此，3C達人也揭露原因，表示有「2種訊息」不要再傳了，因為屬於LINE官方名列禁止事項。
記者張嘉哲/綜合報導
據《TVBS新聞網》報導，一位LINE的用戶在11月20日要發訊息給朋友時，卻意外發現對方都無法接受自己的訊息，隨後LINE就跳出通知表示「操作暫時受到系統限制，請在177天後再試一次」，由於LINE的帳戶當中還有沒有使用的金額以及購買的許多的貼圖，她也嘗試了許多聯繫客服的方法，最後求助消保會才在30日被解除封鎖。
事實上，過去有用戶也曾經在臉書社團「爆系知識家」當中分享過相同經驗，表示自己曾經被加入一個投資群組，為了戲弄一下該群組，直接發送一連串的相同貼圖，整整按了一分多鐘，結果電腦版的LINE先被強制登出之後，發現手機版也突然無法正常使用，即便重新下載LINE，帳號也被鎖死。
對此，3C達人蛋蛋也表示，其實LINE還是有其使用的規則，用戶應該注意避免在LINE上面發送「暴力或者露骨的內容」，也不要「向大量用戶傳送相同的訊息」，像是要請眾親朋好友幫忙投票，這些行為可能會被系統識別為濫用行為，從而觸發防護機制。蛋蛋說，LINE使用這樣的機制來防止惡意訊息操作，此舉便可能會導致部分正常用戶的帳號被錯誤封鎖。
然而記者實際查證發現，根據《LINE服務條款》，第12條所列的禁止事項，如果經由LINE公司判斷為不適當的行為，包括投稿或傳送內容有過度暴力的表現、性暗示過度露骨的表現，或者傳送相同或類似訊息給不特定多數用戶的行為、隨機將其他用戶加入為好友或群組留言板的行為等，都會是目前最常見用戶被停權原因。
而如果大家在一個跟LINE好友對話框內「長按訊息」的話，會發現選項當中會跳出有一個「檢舉」的選項，點選之後也包括「濫發廣告訊息」、「傳送色情訊息」、「騷擾行為」以及「其他」，就是《LINE服務條款》第12條所列的禁止事項。LINE官方說明，若使用者對系統的處置有異議的話，可以透過客服的「客服反應表」來進行申訴與說明，屆時LINE官方就會人工介入來進行處置。