郭碧婷胖了一圈！與婆婆向太越長越像 手護腹部被疑「又有了」
台灣女星郭碧婷2019年嫁給香港娛樂大亨向華強的兒子向佐，生了一雙兒女，湊成了「好」字，深獲婆家人喜愛，近日她陪著婆婆陳嵐（向太）一起出席時尚活動，滿面春風，臉頰較為圓潤，身材略顯豐腴，有網友認為她與向太有「婆媳臉」，長相越來越像，也有人見她手放在腹部前，向太還小心扶著她入場，懷疑郭碧婷是否又有了第三胎。
記者江芷稜／綜合報導
郭碧婷與向太日前出席婚紗設計師Vera Wang的時尚秀，挽著婆婆一起步上紅毯，兩人都是黑色禮服，襯托出雪白皮膚，顯得氣質沉穩，淡出銀光幕前的她保養得很好，氣色也非常不錯，上半身較過去豐腴點，似乎圓了一圈，被誇越來越有貴婦儀態，「郭碧婷胖了不少」、「與向太婆媳越來越像」、「看起來像親母女吧」。
郭碧婷婚姻一度歷經風波，懷孕期間老公被偷拍到跟女性返家，還跟網紅有染，但向太表示兒子帶回家的只是好友，也未回應網紅一事，向佐回歸家庭照顧兒女，一家四口相當幸福。最大的功臣莫過於向太，她出面力挺郭碧婷，澄清兒子的緋聞，疼惜媳婦為家生兒育女的辛苦，大手筆送上珠寶、名牌，讓網友都很羨慕郭碧婷，「相處久了也會變得很像，看得出婆媳關係很融洽」、「她走路時護住腹部，莫非是懷孕的節奏」。
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