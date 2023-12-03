獨／范逸臣《BIG》帥兒太調皮！田中千繪罕動怒：你要不要認真點
魏德聖感人新電影《BIG》，找回《海角七號》CP田中千繪、范逸臣，相隔15年從情侶昇華演夫妻，還育有一名14歲兒子郭大睿（飾大杉）。田中千繪、郭大睿接受《NOWnews今日新聞》專訪，她透露郭大睿曾在開拍嚴肅戲之前「不夠認真」，令求好心切的她罕見動怒：「你要不要認真一點！」
記者黃雅琪／專訪
郭大睿在《BIG》中演出罹患骨癌的大杉，父母范逸臣、田中千繪為照顧他婚姻陷入危機，提及第一次看見兒子照片時，田中千繪還很擔心對方是內向的小孩，沒想到定裝初見面整個大改觀：「他就直接跟我介紹自己，完全沒有『一個牆壁』的感覺，全部都交給妳這樣子！」郭大睿笑說當時很興奮：「一個新環境、很Cool！來看看吧！」
「我自己沒有小孩，接演時就決定把他當兒子看待！」田中千繪坦言知道郭大睿有意繼續發展演藝事業，因此對他特別嚴厲，在結局一場嚴肅的戲要開拍前，郭大睿未進入角色情緒與她頻頻開玩笑，為人母的田中千繪求好心切，罕見動怒說：「你不是有看過劇本嗎？你要不要認真一點！」事後她認為自己太嚴肅，感到有些「愧疚」，與其他當父母的工作人員聊過後才發現，其實做父母的都會有這樣矛盾的心情產生，也才漸漸釋懷；而郭大睿聽完一頭霧水，笑說早已不記得這件事。
「ACTION之前都在玩，他們也不怕演錯！」電影《BIG》劇情描述6個家庭的故事，在片場魏德聖導演化身「幼兒園園長」耐心照顧孩子們情緒，第一次與一大群童星演戲，田中千繪從他們身上也學到很多：「第一次跟這麼多小朋友演戲，已經習慣在拍攝現場跟大人演員演戲，會看到對方的表演方式覺得『欸！好厲害！』但其實最厲害的是他們（童星）。」自嘲大人常常想太多，但其實表演是很純粹的展現。《BIG》全台熱映中。
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