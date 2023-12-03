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民進黨封街造勢湧萬人　蕭美琴：賴蕭配這組不會讓台灣人漏氣

▲蕭美琴強調賴蕭配這組合不會讓台灣人漏氣，讓台灣有尊嚴與氣魄面對這個世界。（圖／記者吳翊緁攝，2023.12.03）
▲蕭美琴強調賴蕭配這組合不會讓台灣人漏氣，讓台灣有尊嚴與氣魄面對這個世界。（圖／記者吳翊緁攝，2023.12.03）

記者陳威叡／台北報導

民進黨正副總統參選人賴清德、蕭美琴今（3）日舉行全國暨台北市競總成立大會，蕭美琴致詞表示，自己在美國拚外交，知道世界是如何看待台灣，不僅是國際良善的力量，更愛好民主自由，獲得世界的肯定；其次是總統蔡英文穩健帶領台灣，在全世界面臨挑戰時，台灣在其中不斷成長，賴清德會延續蔡英文穩健的路徑，繼續帶領台灣前進，喊話「我們這一組不會讓台灣人漏氣」，讓台灣有尊嚴與氣魄面對這個世界。

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蕭美琴致詞時表示，從美國返台後開始在各地輔選與鄉親見面，感受很多溫暖、支持與鼓勵，也給她很多意見，打趣稱就連頭髮剪不剪、頭髮染不染也有很多建言，自己最後還是覺得自然就好。

蕭美琴說，接受賴清德邀請擔任副手搭檔，這是很大的責任，這條路需要走的長遠，有大家給予的熱情、溫暖與鼓勵，讓她更有信心，也有責任跟鄉親們報告，為什麼台灣在賴蕭配帶領下，未來可以更有信心。

蕭美琴說，過去3年半在美國拚外交，她知道世界是怎麼樣看待台灣，為什麼美國跟許多民主國家 要疼惜台灣、挺台灣，第一就是因為台灣很爭氣，台灣人是世界上最良善慷慨的，只要國際有災難與困難，就願意伸出援手，此外台灣對於民主的堅持也獲得世界的肯定，包括美國總統拜登與其他元首，都認同台海安全是全球繁榮不可或缺的一部分。

其次是大家信任總統蔡英文的路線，穩健帶領台灣，度過百年疫情與世界通膨，全世界面臨挑戰之際，台灣在當中不斷成長，大家看到蔡英文的穩健，不會冒進也不會挑釁，台灣人愛好和平、民主 與自由，同時面對壓力也不低頭，靠著壯大自己的實力維持永續和平。

蕭美琴說，如今賴清德最能延續總統蔡英文的路線，被世界肯定、被世界信賴，讓全世界想要幫台灣，跟台灣站在一起，一起捍衛得來不意的民主，維護台海和平並發展經濟繁榮，喊話支持者「我們這一組不會讓台灣人漏氣」，讓台灣有尊嚴與氣魄面對這個世界。

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