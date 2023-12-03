參加「楓半馬」等不到接駁車只好棄賽 魏筠怒批市府螺絲鬆了
桃園市政府體育局今（3）日上午在石門水庫舉辦「2023桃園半程馬拉松石門水庫楓半馬」活動，不料一早卻有許多跑者反映，在接駁點等不到接駁車，造成許多參賽的跑者尚未被接駁到起跑點，比賽就開始起跑。未能及時參賽的民眾紛紛抱怨準備了幾個月的練習，最後竟被等不到接駁車而未能參賽，十分的遺憾。民進黨市議員魏筠也對此抨擊市府，以前鄭文燦市長已經舉辦了7年的比賽，換了張善政市長卻馬上出問題，整個市府的螺絲是不是鬆到不行了？
記者李春台／桃園報導
魏筠臉書貼文指出，今早體育局在石門水庫辦理楓半馬路跑，多位議員辦公室辦公室凌晨6點多就收到反應，接駁點等不到接駁車，選手無奈看市長鳴槍起跑，自己只能棄賽。
魏筠說，近日凌晨氣溫低，跑友都為了等一年一次的路跑都頂著低溫早起準備，結果竟被現場接駁失靈，導致選手喪失參賽權利。她還強調，這項楓半馬比賽從文燦市長時期舉辦到現在已經七年，換市長後張善政自己跑去新北參加路跑，自己辦路跑接駁都出問題。魏筠大酸，科技市長連辦路跑接駁都處理不好？整個市府是不是螺絲鬆了？
對於接駁車出包，市府體育局長許彥輝表示，體育局一早收到此反映後立即加派3輛遊覽車因應接送，將現場還在等候的民眾接送至坪林收費站前步行約900公尺至主會場，雖無法準時參與開賽，但仍可在關門時間內進行路跑並享有完賽禮；為補償跑者損失，經大會採計查詢10公里組與21公里組於6點50分出發的跑者共171名，將以退費方式處理。
許彥輝說，為提升楓半馬與國際賽事接軌，這次全新21k路線由南苑跑到武嶺橋，沿路均進行車輛交通管制，為確保賽道安全，沿途不停放車輛，部分民眾因不熟悉改制路線，導致尋找停車位時間增加，耽誤接駁車時間。體育局未來將加強改進並更加周延規劃交通與停車接駁等事宜，提供更完善的賽事體驗。