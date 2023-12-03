飛來橫禍！台電「電纜線墜國3」釀1死5傷 苗檢相驗結果出爐
昨（2）日上午9時許，台電承包商在國3通霄路段上空施作電纜線工程出現疏失，電纜線垂落至高速公路上導致7車連環撞，最終不幸釀成1死5傷，國道警方持續調查釐清事故經過和原因，檢警今（3）日對死者進行相驗，初判死因為車禍造成頭、胸、腹部大量出血致死，檢方已偵訊台電主管、包商及施工人員，待相關證物鑑定完成後，盡速釐清相關刑責。
記者林莞茜／綜合報導
苗栗地檢署指出，本署檢察官率同法醫今日辦理相驗，初步確認死者係因車禍，導致頭、胸、腹部多處出血而死亡，承辦檢察官經偵訊施工包商陳姓負責人、台電公司吳姓經理及林姓保線員等人後，已指揮司法警察將掉落及施工範圍內光纖纜線等證物予以查扣。待進一步鑑定後，將儘速釐清相關刑事責任。
這起事故發生在2日上午9時57分，國道警察經調閱監視器，疑是台電承包商施作疏失，導致電纜線掉落，而恰好經過的一台南下廂型車被勾住，失控撞擊內側護欄；另台北上的半聯結車車頂又將電纜線勾住，往北向拖移，導致該輛廂型車二度遭電纜線拖移，造成7車追撞，其中1人死亡、5人受輕重傷，全案將由國道警方依公共危險相關罪責移送究責。
針對意外釀成傷亡，台電回應現場已立即停工、調查事故原因，董、總與主管副總立即成立緊急應變小組，管制該工區現場，配合主管機關調查，並於第一時間由總經理前往慰問傷亡家屬。