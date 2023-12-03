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金剛吃飯巧遇吳慷仁！一個舉動秒被圈粉「完全沒架子」

▲金剛（左）吃飯巧遇吳慷仁，大讚對方「完全沒架子」，進去餐廳放完東西立刻出來和他們聊天，金剛當場被圈粉直呼「太屌了」。（圖／金剛臉書）
▲金剛（左）吃飯巧遇吳慷仁，大讚對方「完全沒架子」，進去餐廳放完東西立刻出來和他們聊天，金剛當場被圈粉直呼「太屌了」。（圖／金剛臉書）

記者黃盈容/綜合報導

新科金馬影帝吳慷仁，日前以《富都青年》勇奪第60屆金馬獎「最佳男主角」，是近期的熱門話題人物，但他卻絲毫未因此甩態。金剛（李信樵）昨（2）日吃飯巧遇吳慷仁，他開心在臉書分享過程，直讚「一個影帝完全沒有架子！」且吳慷仁還先進去餐廳放東西，又趕緊出來和他們聊天，不禁讓金剛高呼「Ｘ，加分！不會因為我咖位不夠大，而選擇視而不見，真的太屌了！」

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▲吳慷仁獲頒第60屆金馬獎影帝。（圖／NOWnews攝影中心）
▲吳慷仁獲頒第60屆金馬獎影帝。（圖／NOWnews攝影中心）
金剛表示，昨前往北村導演開的餐廳用餐，他和朋友聊到，「有一個演員我蠻欣賞的，感覺到他每一個角色都做了很多功課，也很用心的去演，真的帥炸！」豈料，一行人在餐廳外頭聊天到一半時，竟發現他口中那位演員迎面而來，金剛驚呼「說人人到，是慷仁，太巧了吧！」

金剛坦言，一直覺得不可能會有機會遇見吳慷仁，甚至合作，沒想到就這樣見面了，眾人打個招呼後，吳慷仁就先進去餐廳位置上放東西，隨後又出來跟他們聊天，金剛直說：「當下我覺得很屌，一個影帝完全沒有架子，也很謙虛很客氣，這讓我更覺得，Ｘ，加分！不會因為我咖位不夠大，而選擇視而不見，真的太屌了！」

本來很少主動說要拍照的金剛，也忍不住和吳慷仁合影留念，「值得來自拍一張！你又多了一個老粉絲了！希望有機會可以合作！」

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