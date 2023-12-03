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「看看香港、想想台灣」　蔡英文喊話支持者：要有尊嚴的和平

▲蔡英文出席全國競選總部成立大會，向支持者喊話「要有尊嚴的和平」。（圖／記者吳翊緁攝，2023.12.03）
▲蔡英文出席全國競選總部成立大會，向支持者喊話「要有尊嚴的和平」。（圖／記者吳翊緁攝，2023.12.03）

記者陳威叡／台北報導

民進黨正副總統參選人賴清德、蕭美琴今（3）日舉行全國暨台北市競總成立大會，綠營天王齊聚造勢，總統蔡英文也到場力挺，致詞時表示，民進黨要贏不是為了政黨利益而贏，而為了台灣的民主自由，為了區域的和平穩定與國家的永續發展，在野黨危言聳聽稱2024是「戰爭與和平的選擇」，她喊話支持者，看看香港、想想台灣，「不要香港式的和平，要有尊嚴的和平。」

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蔡英文說，2024年支持賴清德、蕭美琴，支持民進黨的立委參選人，再團結一致，再贏一次。而民進黨要贏，不是為了政黨利益而贏，而是為了台灣的民主自由，為了區域的和平穩定與國家的永續發展，一定要選對的人，才能走對的路。

蔡英文說，大家都有注意到，台股指數闊別25年，再次超越香港恆生指數，自己執政7年多，台股翻倍成長，從2016年上任當天的8131點，到現在已經超過1萬7千點，這代表台灣人民很打拚，代表世界對台灣有信心。世界投資台灣，代表台灣很安全，對台灣很安心，但是在野黨卻危言聳聽，稱2024是「戰爭與和平的選擇」。

「看看香港、想想台灣」蔡英文強調，台灣不要香港式的和平，而是要有尊嚴的和平，尊嚴自主才有長久的和平，唯有長長久久的和平，經濟才能長遠穩健發展。確保和平，需要強化自我防衛的能力。所以強化國防改革、推動國防自主，「勇鷹號」高教機已經交機22架，「海鯤號」潛艦原型艦已經下水，展現自我防衛的決心，展現守護民主自由生活方式的決心。

蔡英文說，有決心才能捍衛尊嚴，有實力才能確保和平，這就是有尊嚴的和平，當台灣展現守護自己的決心，全世界就會守護台灣。從G7到APEC，全世界都大力主張，要維持台海和平穩定，任何一方都不能片面改變現狀；全世界也大聲說，兩岸要和平解決分歧。

蔡英文指出，現在世界上架台灣，民主成就獲得世界尊崇、經濟實力獲得世界尊敬。有尊嚴的和平，就是有民主夥伴相挺的和平，就是全世界的普世價值，跟台灣並肩同行，強調有民主價值、有世界支持、有自我防衛實力的和平，才是有尊嚴的和平。

蔡英文說，戰爭不是選項，2024年的大選，不是戰爭與和平的選擇，2024年的大選，是台灣人民要選擇有尊嚴的和平。也要大聲的告訴全世界，台灣人的選擇。不會懷疑支持台灣的朋友，更會讓全世界繼續信賴台灣，2024年繼續選對的人、走對的路，「讓賴清德、蕭美琴，守護台灣有尊嚴的和平。」

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