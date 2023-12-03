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港區議會選舉政府催票　資助接送老人投票引爭議

▲香港區議會選舉將於10日舉行，外界預期因沒有泛民主派參選而投票率會低。港府為提升投票率再出新招，資助機構接送老人投票。行政會議召集人葉劉淑儀表示，若當局未能杜絕有人藉機拉票而引致不公平，就不應推行（圖／美聯社／達志影像）
▲香港區議會選舉將於10日舉行，外界預期因沒有泛民主派參選而投票率會低。港府為提升投票率再出新招，資助機構接送老人投票。行政會議召集人葉劉淑儀表示，若當局未能杜絕有人藉機拉票而引致不公平，就不應推行（圖／美聯社／達志影像）

文／中央社

（中央社台北3日電）香港區議會選舉將於10日舉行，外界預期因沒有泛民主派參選而投票率會低。港府為提升投票率再出新招，資助機構接送老人投票。行政會議召集人葉劉淑儀表示，若當局未能杜絕有人藉機拉票而引致不公平，就不應推行。

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過往香港的選舉不時有個別候選人或團體，在投票日安排旅遊巴士接載老人到投票站，被質疑會否有人在過程中企圖影響老人的投票意向。

明報今天報導，香港勞工及福利局表示，社會福利署已去信全港215間長者地區中心、長者鄰舍中心及長者活動中心，邀請為旗下會員提供便利投票措施，包括安排交通及人手接送有需要長者往返票站。

每間參與的中心可獲港幣2萬元（約新台幣8萬元）津貼，已有逾8成中心申請，最少涉340萬元公帑。

報導引述有社福界人士表示，不少社福機構前線員工對提供服務有猶豫，但有政府中人直接向各大社福機構董事局成員或總幹事表示「希望幫幫手（忙）」，形容有機構是出於壓力才參與。

社福界立法會議員狄志遠批評，以往選舉有團體及候選人在投票日提供專車接載市民到投票站已遭質疑，政府明知有爭議及過程難監管，仍主動資助相關服務，批評當局為鼓勵投票「不擇手段」。

對於政府資助接送投票，過程或有干預選舉風險，葉劉淑儀表示，若未能杜絕有人藉機拉票造成不公平，就不應推行。但她相信政府徵詢過法律意見，知悉沒有違法，強調政府一定不可介入或影響老人的投票選擇，不可為某一政黨拉票。

港府此前改革區議會，對參選人資格設立重重關卡，今屆是38年來首次沒有泛民主派人士參加區議會選舉。

中國全國港澳研究會副會長劉兆佳11月中表示，由於區議會改制，加上沒有非建制派「入閘」，料民主派支持者不會投票，現時只能鼓勵建制派及沒有政治取向的選民投票。

他說，本屆區議會選舉投票率逾兩成已是「相當不錯」，不排除低於兩成。

據港台報導，香港特首李家超今天重申，公務員應以身作則，帶頭感染他人，透過選出區議會代表，令居住的地區整體符合居民要求。

有指因為區議會選舉日是週日，可能有不少市民在週末期間到中國大陸消遣，港府因而在9日、即是投票前一天，舉辦「區選繽紛日」，包括有音樂會等表演，希望吸引市民留港，翌日會投票。（編輯:陳鎧妤/張淑伶）1121203

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