上班日又溼又涼！明天鋒面來襲「全台有雨」 1圖秒懂一週天氣
冬天又濕又涼的擾人天氣又要來了！中央氣象署表示，明（4）日受華南雲雨區和鋒面影響，幾乎全台都有降雨機率，一直到週三（12月6日），水氣一波接著一波衝擊迎風面大台北、東部地區，週四（12月7日）起各地轉乾，但西半部仍要留意清晨低溫和較大的日夜溫差。
記者張志浩／綜合報導
氣象署說明，明日是各地降雨機率較高的一天，華南雲雨區東移，配合鋒面在台灣附近形成，北台灣降雨時間較長，且北部、宜蘭有局部較大雨勢，中部地區雨是比較間歇，花連、台東則有局部降雨，南部零星降雨，也因為的原因下雨，北台灣並無顯著回溫，感受較溼涼，此外，清晨、晚間再3000公尺以上高山，若水氣與低溫配合，不排除有降雪的可能，前往山區須注意路面結霜、積冰等現象。
氣象署表示，週二至週三東北季風稍增強，週二水氣增加後，北台灣又再轉涼，體感一樣濕涼，北部、東半部要小心局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，中南部平地轉回到多雲到晴的天氣，週三水氣比較多，降雨範圍會比週二還要大一些。
氣象署提及，週四雖然受到東北季風影響，但水氣減少，北台灣轉乾，各地多雲到晴，僅東半部有零星降雨，週四清晨，西半部低溫較明顯，中部以北、宜蘭僅有攝氏14至16度，週五（12月8日） 東北季風減弱，白天氣溫回升，清晨西半部氣溫仍低、日夜溫差大，週末兩天水氣再次增加，北東有局部短暫雨，其它地區多雲到晴。