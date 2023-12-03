啦啦隊潔米頂19度寒風為亞錦賽應援！曝李皓禎私下暖舉：好喜歡她
富邦啦啦隊Fubon Angels成員潔米，靠著修長美腿以及甜美大眼的亮麗外型，擄獲球迷芳心。今（3）日潔米頂著19度寒風秀出招牌長腿，現身西門町與大家一起為亞錦賽中華隊應援，談到大巨蛋，潔米超級興奮，希望有天能站上舞台為大家應援，此外，她也悄悄分享「釜山女神」李皓禎私下的貼心暖舉，讓她很感動。
記者詹鎰睿／台北報導
潔米今日特別現身西門町3號出口廣場，陪同大家一起觀看亞錦賽台韓大戰，現場更有超巨大的3D電視牆直播比賽，即便天氣只有19度，還飄著綿綿細雨，但球迷們的熱情不減，非常熱鬧。貼心的主辦單位更呼籲，搶不到票的朋友們，可以一起來現場看球為中華隊應援。
只見潔米頂著短褲，露出一雙極為修長的美腿，賣力熱舞應援，讓粉絲們目不轉睛。有趣的是，旁邊還有一位小小的女球迷，雙手舉著潔米的簽名毛巾，她說害羞地說，自己已經支持潔米3年了，不畏寒風前來一睹女神的風采。
潔米稍早接受《NOWnews今日新聞》訪問表示，她看到大巨蛋即將舉行首場大型賽事，讓她忍不住大喊：「我超想去！」期待未來站到大巨蛋上與球迷們一同賣力應援，享受現場的氛圍感。
談到才剛剛加入Fubon Angels的李皓禎，潔米大讚，「她非常有親和力，與女孩相處親切又貼心！」而且還很溫暖地準備小禮物，從韓國帶來台灣送給大家，直呼：「我好喜歡她，真的很暖心。」最後潔米也賣起關子，在即將到來的聖誕節與跨年，官方會有小小的活動，希望粉絲們可以期待一下。
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