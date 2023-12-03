趙少康同台林襄靠太近挨轟　本人還原實況反擊：心髒看別人都髒

評估藍綠不分區各拿13席　許淑華預言南投2席立委可望全藍

▲立委馬文君在埔里成立競選總部，由縣長許淑華擔任主委。（圖／記者顏幸如攝，2023.12.03）
▲立委馬文君在埔里成立競選總部，由縣長許淑華擔任主委。（圖／記者顏幸如攝，2023.12.03）

記者顏幸如／南投報導

南投縣長許淑華擔任侯友宜及南投立委候選人競選總部主委，她今天參與造勢時評估，此次大選較無小黨空間，藍綠不分區立委應可各自拿下13席，綠營在區域立委一戰較顯劣勢，未來可能以4年前打韓國瑜的方式，再深化仇恨值。至於在地的馬文君、游顥，即使遭舖天蓋地攻擊，目前仍穩定領先對手，南投可望再度全藍。

我是廣告 請繼續往下閱讀
國民黨立委馬文君今（3）日在埔里、新人游顥則在鹿谷成立競選總部，連趕兩場的許淑華透露，即使南投縣兩席立委持續被民進黨追打，但不管是媒體或國民黨內參民調，都顯示2人遙遙領先對手。投二選區現任立委雖是民進黨的蔡培慧，但下屆可望翻轉。

▲許淑華評估區域立委選舉南投可望全藍，藍綠在不分區至少各拿13席。（圖／記者顏幸如攝，2023.12.03）
▲許淑華評估區域立委選舉南投可望全藍，藍綠在不分區至少各拿13席。（圖／記者顏幸如攝，2023.12.03）
許淑華說，民進黨這次區域立委選情不佳，不僅五五波選區將用盡全力搶票，也會積極搶攻不分區立委票，因此賴清德才不斷對媒體說，一定要阻止韓國瑜進入立法院擔任院長，目的是透過不斷強化抗中保台，重現4年前仇恨值的打法，她批評身為總統參選人，打這種選戰實在不可取。

國民黨不分區立委排名第6的候選人吳宗憲、第10的謝龍介，今天都為馬文君助陣。許淑華評估，有些小黨這次可能達不到5%的選票門檻，藍綠兩黨都可維持到13席，想要更多席次就得開拓票源，攤開民進黨不分區名單，除了黨派分贓了無新意，國民黨極有機會突破，爭取讓更多優秀人才進入立法院。

更多「2024大選」相關新聞。

侯康配輾壓柯盈配　許淑華逆風示警：蜜月期熱度不等於真實差距

同名同姓政治人物傻傻分不清　張志豪、許淑華常被認錯鬧笑話

無意侯韓配！許淑華曝韓國瑜仍為「兩位候選人真正合起來」而努力

最強吸票機對上最美縣長　賴清德、許淑華南投帶小雞再拚一局

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞