評估藍綠不分區各拿13席 許淑華預言南投2席立委可望全藍
南投縣長許淑華擔任侯友宜及南投立委候選人競選總部主委，她今天參與造勢時評估，此次大選較無小黨空間，藍綠不分區立委應可各自拿下13席，綠營在區域立委一戰較顯劣勢，未來可能以4年前打韓國瑜的方式，再深化仇恨值。至於在地的馬文君、游顥，即使遭舖天蓋地攻擊，目前仍穩定領先對手，南投可望再度全藍。
記者顏幸如／南投報導
國民黨立委馬文君今（3）日在埔里、新人游顥則在鹿谷成立競選總部，連趕兩場的許淑華透露，即使南投縣兩席立委持續被民進黨追打，但不管是媒體或國民黨內參民調，都顯示2人遙遙領先對手。投二選區現任立委雖是民進黨的蔡培慧，但下屆可望翻轉。
許淑華說，民進黨這次區域立委選情不佳，不僅五五波選區將用盡全力搶票，也會積極搶攻不分區立委票，因此賴清德才不斷對媒體說，一定要阻止韓國瑜進入立法院擔任院長，目的是透過不斷強化抗中保台，重現4年前仇恨值的打法，她批評身為總統參選人，打這種選戰實在不可取。
國民黨不分區立委排名第6的候選人吳宗憲、第10的謝龍介，今天都為馬文君助陣。許淑華評估，有些小黨這次可能達不到5%的選票門檻，藍綠兩黨都可維持到13席，想要更多席次就得開拓票源，攤開民進黨不分區名單，除了黨派分贓了無新意，國民黨極有機會突破，爭取讓更多優秀人才進入立法院。