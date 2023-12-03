落實能源管理！中龍鋼鐵獲經濟部能源署節能標竿金獎

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呂紹榮說，該公司軋鋼廠於109至111年期間，合計提出59項節約能源措施，例如連鑄胚直裝模式(DHCR)節能專案、爐溫自動控制系統(FMDC)，以及鋼捲儲區物流智能化系統等，達到加速鋼胚入爐、加熱曲線最佳化、提升燃料使用效率並減少天車吊運次數等目標，投資總金額達1.53億元，節約能源總量達17813公秉油當量，減碳量達35400噸二氧化碳，相當於91.5座大安森林公園每年之吸碳量，對整體環境之減碳有極大助益。
呂紹榮指出，在面臨全球暖化與氣候變遷衝擊之際，降低能源耗用與強化溫室氣體排放，已成為當前企業追求永續發展的必要策略，透過能源管理系統可有效協助企業節省能源成本，進而提升企業競爭力。
經濟部為鼓勵企業持續推動節能減碳工作，乃舉辦節能標竿之選拔，中龍鋼鐵公司此次獲得經濟部能源署節能標竿金獎之殊榮，除了具體展現積極推動節能減碳之行動力，亦可體現善盡企業社會責任的成果，更象徵企業永續發展的環保理念，貫徹中龍鋼鐵公司落實節能減碳的決心。
呂紹榮並指出，中龍鋼鐵公司以「致力技術精進與智慧製造、持續減碳環保及價值創新，成為世界一流的鋼鐵生產基地」為願景，未來仍將持續推動產品高值化與循環經濟綠色生產，藉由引進最佳製程與技術，提高能源利用效益，並致力於環境保護，善盡企業社會責任。