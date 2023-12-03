亞錦賽／大巨蛋美食攤過少導致大排長龍！球迷喊話還需檢討
台北大巨蛋在3日迎來歷史首戰，上演亞錦賽中華隊對決韓國，除了球賽內容備受關注外，大巨蛋的環境體驗也備受球迷考驗，雖在進場動向引導獲得民眾一致好評，但仍有球迷不滿球場內攤販過少導致排隊人潮眾多，且在美食選擇上只有一間超商、一家連鎖飲料店與一間食物販賣部。
記者張志宇/臺北報導
大巨蛋歷史首戰備受球迷考驗，《NOWnews今日新聞》今（3日）也實際走訪美食街現場，現場張姓球迷就直言，「認為大巨蛋這麼漂亮的球場，雖大致上並沒有任何缺失，但在美食街動向真的有待改進，攤販過少導致球迷選擇不多，只有少數幾間店家能做選擇。」
對於大巨蛋美食街攤販過少，也有些球迷緩頰說道，「認為這只是首戰，在球場內看到還有很多攤販預留區，希望遠雄集團能夠盡快引進更多攤販進到球場內，讓進場球迷有更多選擇，且希望在排隊買東西的動向能在做更好的規劃。」
台北大巨蛋首戰由中華隊出戰韓國，本場遠雄集團基於安全與首度舉辦國際賽考量，僅開放17000名觀眾進場為中華隊加油，開幕戰中韓戰票價600元，外野400元，預賽其他場次是200元，其中首戰賽事球票在24日先開放中信卡友優先購票3000張搶購一空，結果25日再度搶購一空，一萬張全部賣光，又被球迷怒罵。最後加開4000張，其中1000張原本要現場購票，深怕引發暴動，所以改成網路售票。
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