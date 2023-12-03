賴清德轟藍白走回依賴中國老路　「絕不能把國家交給這群人」

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賴清德說，近年來在總統蔡英文的領導下，台灣已經大步走向世界，民進黨執政已經證明，與其依賴中國，不如信賴台灣，強調自己將會繼續壯大「美德贏台灣」的實力。
賴清德表示，國民黨所主張只能靠中國的年代已經過去，以台灣目前的經濟實力，不必也不能走回頭路，藍白都喊出重啟服貿，一個接受九二共識，一個高喊兩岸一家親，都想讓台灣走回依賴中國的老路，成為中國的台灣，此外國民黨更提出開放大量陸生來台就業，可能會因此賠上台灣青年的未來。
賴清德說，在野黨以放棄主權，犧牲經濟自主，忍受社會衝擊的方式，絕不可能得到真正的和平，絕不可能得到真正的和平，疾呼「絕對不能把國家交給這群人」，而全世界都在關注這場選舉，世界上架台灣是國際共識，選擇賴清德與蕭美琴，就是選擇信賴台灣，選擇繼續走向世界的台灣。
賴清德說，藍白合的紛擾進行了幾個月，不只全台灣都在看，國際媒體與世界都看得很清楚，在野黨並沒有提出完整的治國願景，不是為了國家或人民，而是只有政治算計和依賴中國，「大家敢把國家交給他們嗎？」
最後賴清德說，選擇賴蕭配，就是選擇負責、穩健的執政態度，當藍白還在談合不合的時候，自己則是召開7場國政願景說明會，要為台灣下一個4年、8年，甚至最長遠的未來打下基礎。
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