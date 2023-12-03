趙少康同台林襄靠太近挨轟　本人還原實況反擊：心髒看別人都髒

賴清德轟藍白走回依賴中國老路　「絕不能把國家交給這群人」

▲賴清德批評藍白想走回依賴中國老路，稱國家絕不能交給這些人。（圖／記者吳翊緁攝，2023.12.03）
▲賴清德批評藍白想走回依賴中國老路，稱國家絕不能交給這些人。（圖／記者吳翊緁攝，2023.12.03）

記者陳威叡／台北報導

民進黨正副總統參選人賴清德、蕭美琴今（3）日舉行全國暨台北市競總成立大會，綠營天王齊聚造勢，現場湧進萬名支持者齊聚，賴清德壓軸致詞，強調自己會繼續壯大「美德贏台灣」的實力，反觀對手一個接受九二共識，一個高喊兩岸一家親，都想讓台灣走回依賴中國的老路，國民黨甚至提出開放大量陸生來台就業，可能會因此賠上台灣青年的未來，這種放棄主權、犧牲經濟自主的作法，絕不可能得到真正的和平，疾呼「絕對不能把國家交給這群人」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
民進黨正副總統參選人賴清德、蕭美琴今日於北平東路舉辦封街造勢，現場綠營天王齊聚，主辦單位更喊出湧進萬名支持者到場。賴清德壓軸致詞時表ㄕ，再過41天就要投票，今天是全國暨台北競選總部成立，是壓軸最後一站，也是衝刺階段的第一站。

▲賴清德、蕭美琴全國暨台北市競選總部今日舉行成立大會，現場綠營天王齊聚，主辦單位稱突破萬名支持者到場力挺。（圖／記者吳翊緁攝，2023.12.03）
▲賴清德、蕭美琴全國暨台北市競選總部今日舉行成立大會，現場綠營天王齊聚，主辦單位稱突破萬名支持者到場力挺。（圖／記者吳翊緁攝，2023.12.03）
賴清德說，近年來在總統蔡英文的領導下，台灣已經大步走向世界，民進黨執政已經證明，與其依賴中國，不如信賴台灣，強調自己將會繼續壯大「美德贏台灣」的實力。

賴清德表示，國民黨所主張只能靠中國的年代已經過去，以台灣目前的經濟實力，不必也不能走回頭路，藍白都喊出重啟服貿，一個接受九二共識，一個高喊兩岸一家親，都想讓台灣走回依賴中國的老路，成為中國的台灣，此外國民黨更提出開放大量陸生來台就業，可能會因此賠上台灣青年的未來。

賴清德說，在野黨以放棄主權，犧牲經濟自主，忍受社會衝擊的方式，絕不可能得到真正的和平，絕不可能得到真正的和平，疾呼「絕對不能把國家交給這群人」，而全世界都在關注這場選舉，世界上架台灣是國際共識，選擇賴清德與蕭美琴，就是選擇信賴台灣，選擇繼續走向世界的台灣。

賴清德說，藍白合的紛擾進行了幾個月，不只全台灣都在看，國際媒體與世界都看得很清楚，在野黨並沒有提出完整的治國願景，不是為了國家或人民，而是只有政治算計和依賴中國，「大家敢把國家交給他們嗎？」

最後賴清德說，選擇賴蕭配，就是選擇負責、穩健的執政態度，當藍白還在談合不合的時候，自己則是召開7場國政願景說明會，要為台灣下一個4年、8年，甚至最長遠的未來打下基礎。

更多「2024大選」相關新聞。

「看看香港、想想台灣」　蔡英文喊話支持者：要有尊嚴的和平

民進黨封街造勢湧萬人　蕭美琴：賴蕭配這組不會讓台灣人漏氣

陳時中籲支持者拉票挺賴蕭　「免歹勢我們政績很好！」

姚立明喊話綠營支持者　「剩40天賴清德贏定了！」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞