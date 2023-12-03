連線／甜茶接班強尼戴普！演二代《旺卡》笑稱靠「調音」演歌舞戲
由保羅·金執導、「甜茶」提摩西·夏勒梅主演的電影《旺卡》，劇組日前舉行線上記者會，接班由強尼戴普主演的《巧克力冒險工廠》「威利旺卡」角色，提摩西笑稱自己拍攝歌舞戲時，面臨很大的挑戰：「所以我用了很多自動調音。」
記者黃雅琪／台北－倫敦連線報導
《旺卡》是1971年《歡樂糖果屋》的前傳，電影改編自羅德達爾的1964年名著《查理與巧克力工廠》，聚焦在「巧克力冒險工廠」創建之前的故事。提摩西接替強尼戴普在《巧克力冒險工廠》中演出的巧克力工匠「威利旺卡」一角，他很喜歡該版本的大膽作風，但沒有特別請教對方，當初翻拍時提摩西確實有些疑慮：「人們都很保護自己喜愛的角色，也懷疑過該如何翻拍？」幸好結果大家都很滿意。
主角提摩西在片中有大量「歌舞場面」，他透露自己來自一個「舞蹈世家」，不僅奶奶和妹妹都是舞者，媽媽更是一名舞蹈老師：「雖然我在這樣的環境中長大，但實際要做還是有很大的區別！」歌舞劇類型的電影模式，帶給提摩西嶄新的挑戰與體驗，他還開玩笑說：「所以我用了很多自動調音。」
「英國男神」休葛蘭化身搞笑擔當「歐帕倫普」綠髮小矮人，拍攝時臉上貼滿「表情感應裝置」像是一頂荊冠，他形容好像17台攝影機同時對準他的臉，抱怨過程非常不舒服：「我有點討厭，但我有很多小孩，我需要錢！」笑虧自己是為了錢才犧牲演出的，問到對於成品滿不滿意，休葛蘭仍然聳肩說：「其實沒有！」笑翻所有人；導演保羅·金曾與他合作《柏靈頓熊熊出任務》，直誇彼此一直都合作愉快：「他是我遇過最有趣、最諷刺的傢伙！」《旺卡》12月6日全台上映。
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