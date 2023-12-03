Jennie突曬男模親密照「今天最幸福」！放飛自我 倫敦素顏逛街
韓國女團BLACKPINK續約問題喬不定，成員Jennie開心享受無約一身輕的生活，她上周出席英國白金漢宮晚宴後，在沒有粉絲注視目光下，素顏現身倫敦街頭，享受度假的悠閒生活，低調樸素的打扮讓人認不出來，昨（2）日更在IG限時動態連發多張緊貼著好友、男模李柱亨的親密照，寫道「今天是最幸福的一天」，徹底放飛自我。
記者江芷稜／綜合報導
BLACKPINK接受英王查爾斯（King Charles III）親手頒發勳章，4個成員Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa都非常開心，穿著盛重的服裝亮相，被唸到名字時露出喜悅表情，粉絲在演唱會後難得再見到她們合體，湧現了偶像再度續約的期盼，目前傳出兩人已經與YG簽訂團體合約。
而Jennie褪下華服，在英國化身觀光客身分，素顏在倫敦街頭逛街，簡單的素色毛衣搭配牛仔褲，顯得低調有個性，她曬出在書店拿著《哈利波特》書籍的美照，盡情享受沒有鎂光燈的日子，看起來非常自在，貼文短時間就吸引300多萬名網友按讚。
Jennie不只旅遊放風，也跟男模李柱亨出門放鬆，他是Jennie和緋聞男友BTS V的共同好友，交情十分深厚，每年適逢他生日，Jennie都會為他慶生，稱呼對方是自己的兔寶寶，即便因駭客入侵手機，洩露3人間互傳的親密照，也不影響彼此感情，今年李柱亨28歲生日，她抽空與好友一同慶生，緊貼著185公分的李柱亨合影，寫道「今天是最幸福的一天」，可以看出兩人的好關係。
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