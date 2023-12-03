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粉絲也瘋狂！謝龍介埔里PK王義川　被提醒莫忘「一生只督賴清德」

▲埔里菜市場的地方媽媽粉絲，開心與王義川合照。（圖／蔡銘軒競總提供，2023.12.03）
▲埔里菜市場的地方媽媽粉絲，開心與王義川合照。（圖／蔡銘軒競總提供，2023.12.03）

記者顏幸如／南投報導

國民黨南投縣立委馬文君捲入潛艦洩密爭議後，動向備受關注，近來因「搶救義川大兵」爆紅的民進黨不分區立委候選人王義川，與「一生只督賴清德一人」的國民黨不分區立委候選人謝龍介，今天先後到埔里為同黨區域立委候選人助陣，各自掀起一股旋風。謝龍介助講時大談潛艦爭議，被粉絲提醒「你都忘了賴清德」時，指「112條死於登革熱的亡魂，至今還在台南遊蕩，有拜託我去找他」。

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▲支持者見王義川非常興奮，要求他在背上簽名。（圖／蔡銘軒競總提供，2023.12.03）
▲支持者見王義川非常興奮，要求他在背上簽名。（圖／蔡銘軒競總提供，2023.12.03）
國民黨立委馬文君今（3）日在埔里大本營成立競選總部，民進黨競選對手蔡銘軒找來王義川，一早陪他在埔里街區徒步掃街拜票，王義川近來因「搶救義川大兵」在網路爆紅，許多買菜婦女看到「憨川」本尊，熱情上前握手合照，還有人在菜市場內騎機車追星，只為對他講悄悄話「我一定會讓你進立法院」。

以犀利幽默見長的王義川，今天沒太多批判，他訴諸感性，表示埔里是台灣地理中心，值得有更好的建設與發展，不應再靠潛艦出名，該讓年輕的蔡銘軒幫助埔里空氣越來越清新、越來越有希望。埔里屬南投「烏溪線」選區，王義川再度玩起諧音哏，指烏溪的台語就是「OK」，「烏溪線交給銘軒一定OK」。

▲王義川一早現身埔里鎮菜市場，民眾朝著他比讚。（圖／蔡銘軒競總提供，2023.12.03）
▲王義川一早現身埔里鎮菜市場，民眾朝著他比讚。（圖／蔡銘軒競總提供，2023.12.03）
謝龍介在馬文君爆發潛艦洩密爭議以來，已3度到南投站台，協助馬文君穩住選情，雖然他演講內容差異性不大，民眾依舊熱情回應，提到目前民進黨完全執政，他酸台下聽眾「8年前你們的眼睛被蜆仔肉糊到、才會選錯人」，被罵的眾人仍被逗得哈哈大笑。

謝龍介為馬文君抱不平，指她盡責監督國造潛艦案、正中執政者要害，才被「做賊的人喊抓賊」，好在人民眼睛是雪亮的，馬文君現在的選情還是領先！台下民眾聽不過癮，抱怨「一生只監督賴清德一人」的謝龍介，都沒講到賴清德，謝龍介立即表示，賴清德當年市長任內落跑去當行政院長，「當時112條死於登革熱的亡魂，到現在還在台南遊蕩，拜託謝龍介去找賴清德」，他還有很多賴清德的故事，馬文君當選那夜，他會來埔里講給大家聽。

▲謝龍介第三度為馬文君站台，贏得滿場笑聲。（圖／記者顏幸如攝，2023.12.03）
▲謝龍介第三度為馬文君站台，贏得滿場笑聲。（圖／記者顏幸如攝，2023.12.03）

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