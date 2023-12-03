孫易磊雙親入場加油喊話冠軍留台灣！稱有大巨蛋對球迷是幸福的
台北大巨蛋今（3日）迎來歷史首戰，由亞錦賽中華隊迎戰韓國，其中中華隊旅日投手孫易磊的雙親也到現場為中華隊加油，並喊話孫易磊，「無論易磊被安排在哪個位置，我們都期待他有好的表現，中華隊加油把冠軍留在台灣。」
記者張志宇/臺北報導
此次國際賽也是孫易磊棒球生涯中首度成棒國際賽，對此孫易磊的母親也透露，「易磊有說過自己是人來瘋選手，並不害怕在大巨蛋登板，雖然從少棒到現在看易磊的比賽已經很淡定與習慣，但是今天這個國際賽讓我跟爸爸的內心還是很激動、澎湃的，但還是會以平常心看待，也希望他能平常心面對。」
本場比賽也是大巨蛋啟用的首場賽事，對此孫易磊的雙親也直言，「以國人的角度來說，這個球場在台灣已經算是很頂級的，當然還是有一些地方需要透過專人是改善，但以身為愛棒球的棒球人來說，很開心我們擁有這個場地，也希望大家能愛惜這個球場，永續經營下去。」
根據亞錦賽主帥郭李建夫日前透露，「旅日投手孫易磊由於有用球數的限制，首戰將先被定位在牛棚，但隨著比賽進行，很可能擔綱先發，根據火腿隊規定，孫易磊在亞錦賽首場有50球的用球數限制，但只要休息一定的時間後，便可增加投球數量，可增加至80球。」
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