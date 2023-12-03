羅芙奧2023年秋季拍賣壓軸 「現代與當代藝術」圓滿收槌
羅芙奧2023年秋季拍賣壓軸鉅獻，本場最高價為藝術市場最炙手日本藝術大師草間彌生經典黃色圓點作品 《夏日時光》，經多方競價後最終以新台幣5,520萬亮眼成交。華人經典抽象藝術大師趙無極《1.5.2002》，作品磅礴深藍似海洋，以5,184萬成功尋覓買家；周春芽老師經典綠狗作品《綠狗》經多口競價後以1,200萬入袋新藏。朱德群光線與色彩交織的兩件作品《開啟之門》、《綠色山水》前後以780萬與528萬順利成交。西洋藝術大師貝爾納．畢費標誌性的粗獷黑色線條技法呈現的《鬱金香靜物》以600萬入袋新藏；藝術市場焦點奈良美智，其難得精緻的雕塑作品《吉祥天女》習作以348萬成交；莊喆大尺幅氣勢磅礴作品《青河（雙聯福）》384萬成交。丁雄泉兩件油畫作品《帶我去看電影》、《丁先生在哪兒？》分別以384萬與114萬順利成交，以上經典藝術佳作皆穩健敲出覓得買家。
記者蔡佳宏／綜合報導
日本療癒系當道，擅長描繪女孩樣貌與題材的長井朋子作品《花束女孩》與《雀斑的忠告》皆深受收藏家愛戴，熱烈競價後最終分別以132萬與180萬超越高預估成交。平子雄一標誌性的小樹人作品，兩件《無題》成交價為48萬與156萬。新銳藝術家李西西獲得熱烈迴響，作品《根本不是對手》經現場與電話來回激烈競價後以32萬成交。已故台灣雕塑大師朱銘經典太極系列木雕作品《太極拱門》360萬成交。李真雕塑作品《靈思》深受藏家喜愛經熱烈競價後以360萬成交。擅長描繪人物為題材的邱亞才兩件作品《希望》、《女人肖像》分別以192萬與216萬成交；陳德旺《裸女與浴盆》以120萬順利成交，筆墨手法的劉國松《月之變位之四十》180萬成交。
會後羅芙奧藝術部總經理傅斐郡女士表示，2023年整體國際情勢大環境不好，不論國際或地區性的拍賣公司都處於盤整階段。此次羅芙奧秋季拍賣會藏家們出手相較保守但仍有部份亮點表現，經典名家大師作品仍穩健成交，同樣是收藏標的。