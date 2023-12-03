Netflix 12月片單出爐！吳慷仁別看　邵雨薇情纏《鬼麻吉》曾敬驊

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主角張庭瑚也分享道：「宮廟文化和民俗信仰都是台灣非常獨特的文化資產，從接下《粽邪3》到現在，我也多次親身感受到超自然的力量，看不見並不代表祂不存在。期待海外觀眾能看見它不止是『看一部刺激的恐怖片』，同時也能從中對台灣在地文化信仰有更多一點的認識。」
《我的麻吉4個鬼》將於12月18日上線，此作翻拍自2010年韓國電影《開心鬼上身》，由《比悲傷更悲傷的故事：影集版》主創團隊再度聯手打造，導演謝沛如攜手曾敬驊、邵雨薇領銜主演，以及陸弈靜、蔡嘉茵、張再興、洪君昊一同搞鬼，講述地獄倒楣男阿緯（曾敬驊 飾）在一次又一次地想結束自己悲慘人生之際，居然還衰上加衰碰上四個要他幫忙完成心願的冤鬼纏身，卻也同時認識如天使般存在的救護員筱茵（邵雨薇 飾），展開一段讓人笑著笑著就哭了的療癒奇幻旅程，反轉結局也獲眾人淚推被感動到啜泣！
化身倒楣男的曾敬驊表示：「這是一部有趣也溫暖的電影，希望大家看了之後可以更加珍惜身邊所有的人事物。」也坦言最大挑戰即是片中還有輪流被鬼上身的戲碼，需要在很短的時間裡在五個角色，包括台客、小孩，甚至還為此扮女裝的狀態下進行性格切換，是這次詮釋上的一大突破。
《請問，還有哪裡需要加強》將於12月28日上線，由九把刀執導與編劇，集結宋芸樺、春風、柯震東主演，融合愛情、動作、喜劇元素，見證黑道老大泰哥（春風 飾）愛上洗頭妹（宋芸樺 飾）既浪漫又搞笑的愛情故事。春風首次演出電影就擔綱男主角、提名第60屆金馬獎最佳新演員獎肯定，談及跨足演員演出電影的心情，春風笑說：「因為是第一次當主角，所以每天都玩的很開心，印象最讓我深刻的事，大概就看到柯震東屁股吧！」
台灣懸疑犯罪驚悚片《查無此心》由曾英庭執導，張鈞甯和阮經天主演，講述一名自殺未果的女警吳潔（張鈞甯 飾），被迫與菜鳥刑警合作展開偵辦一樁無名流水女屍案，並在追查過程中發現這竟是一起手法駭人的連續殺人案，而逃逸非法移工林佑生（阮經天 飾）被視為頭號嫌疑犯。《查無此心》12月31日Netflix全球獨家上線。
同時擔任監製與女主角，張鈞甯表示：「希望能讓更多人一起參與吳潔的旅程，感受生命『無解』到還有另一種可能的力量，緊張刺激的節奏之外，是一部有生命重量的類型片，且每個演員都有屬於自己的閃光片段，千萬不要錯過！」在片中和張鈞甯飆戲的阮經天說：「社會上有許多的標籤，而人是會隱瞞自己的心意的，只有用心去辨別和感受，才有可能深扒出每個人的動機和理由。」
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