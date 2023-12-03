亞錦賽／徐若熙7局10K完美封鎖 中華隊4:0韓國奪大巨蛋歷史首勝
第30屆亞錦賽今（3日）在台北大巨蛋開打，開幕戰就是國人矚目的「台韓大戰」，今晚中華隊先發投手徐若熙主投7局無失分，飆出10次三振，徹底封鎖韓國打線，加上自家打線給予火力支援，全場掃出10支安打，終場中華隊4：0擊敗韓國，贏得大巨蛋歷史首勝。
記者路皓惟/台北報導
2局下中華隊在兩出局後，林承飛敲出中華隊的第一支安打。3局下，中華隊拿莫伊漾掃出二壘安打帶動攻勢，邱智呈也擊出安打，形成一、三壘有人，接著陳孝允內野安打帶有1分打點，林承飛再補上安打再下一城，也將韓國先發申憲民打下場。
韓國由禹康訓接替投球，雖然劉基鴻揮出雙殺打，但三壘跑者回壘，中華隊取得3：0領先。4局下中華隊攻勢再起，陳文杰擊出中外野方向二壘安打，並推進上三壘，拿莫伊漾把握機會打回中華隊第4分，擴大至4：0領先。
韓國隊在6局上首度攻佔得點圈，但還是無法突破徐若熙壓制，他以145公里速球三振鄭俊英。此戰徐若熙主投7局丟77球，其中有65顆好球，好球率相當高，僅被擊出2安打，狂飆10次三振，且沒有任何四死球，讓韓國打者出局如風。
8局上，孫易磊登板接替，馬上對鄭賢勝投出三振，接著李敏俊安打上壘，金成祐擊出雙殺打，形成另類的三上三下，讓韓國隊攻勢再度瓦解。9局上，孫易磊續投雖然被敲長打，但還是順利關門，最終中華隊就以4分之差帶走勝利，接下來中華隊將於5日移師到台中洲際棒球場迎戰巴勒斯坦。
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