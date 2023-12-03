日本又傳海嘯可能！印尼火山大規模噴發 今晚恐影響沖繩縣
日本才剛因馬來西亞規模7.6強震宣布海嘯警報，沒想到在3日解除不久過後，又在當地時間下午5點40分因印尼火山大規模爆發，再度傳出海嘯可能。日本氣象廳指出，若引發海嘯最快將於今晚影響沖繩縣，同時也緊急調查氣象衛星圖片與各國觀潮站結果，確認是否會造成影響。
國際中心楊智傑／綜合報導
印尼蘇門答臘島馬拉皮山（Marapi）今（3）日傍晚5點時40分左右出現大規模火山爆發，根據澳洲火山灰諮詢中心（VAAC）表示，氣象衛星觀測發現馬拉皮火山噴煙高度約達1萬5千公尺。通常在這類火山大規模爆發之際所產生的氣壓波動，都有可能導致海嘯的發生，因此鄰近國家都高度關注印尼火山爆發的狀況。
日本氣象廳指出，若馬拉皮火山爆發引發海嘯，最快將於3日晚間9點左右抵達沖繩縣，氣象廳也呼籲民眾必須隨時注意最新資訊。自18世紀以來，馬拉皮火山已經爆發過數十次，由於這次火山灰噴射高度達到15公里，可能造成飛機引擎故障，因此除了海嘯危險之外，也可能對飛航帶來嚴重影響。
去年南太平洋東加的海底火山發生大規模噴發時，日本各地就曾出現過氣壓變化，當時太平洋沿岸城市如鹿兒島縣也觀測到1.3公尺的潮汐變化，日本政府當時就曾發布過廣範圍的海嘯警報與海嘯注意警報。