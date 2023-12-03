亞錦賽／大巨蛋所有「第一」彙整　徐若熙好投奪首勝、林承飛首安

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中華隊打線此役在前段就有效發揮，3局下連續4支安打攻下3分，第4局再靠著拿莫伊漾的內野安打送回1分，終場就以4:0在主場拿下勝利。
大巨蛋所有第一彙整：
大巨蛋第一球：由中華隊先發投手徐若熙所投出
大巨蛋第一顆好球：中華隊徐若熙
大巨蛋第一安：1局下由林承飛敲出中間安打，敲出大巨蛋啟用以來正式比賽中的第一支安打
大巨蛋第一分打點：陳孝允在3局下敲出
大巨蛋第一分：拿莫．伊漾 在3局下跑回
大巨蛋第一支二壘安打：3局下拿莫．伊漾擊出襲牆的中左外野二壘安打
大巨蛋第一場先發勝投：徐若熙7局只被敲2安無失分，送出10次三振拿下
大巨蛋第一個打席：韓國打者朴柱燦，面對中華隊投手徐若熙
大巨蛋第一支內野安打：拿莫．伊漾4局下游擊滾地球形成內野安打
大巨蛋第一場完封：中華隊4:0韓國，先發投手徐若熙
大巨蛋第一次K：1局上首打席，徐若熙三振朴柱燦
大巨蛋第一次刺殺：韓國打者鄭俊英
大巨蛋非台灣打者的第一隻安打 ：金成祐在3局上所敲出
大巨蛋第一次雙殺：中華隊劉基鴻 3局下所敲出
大巨蛋第一次失誤：韓國隊朴柱燦在5局下發生
大巨蛋第一個觸身球：韓國隊李秉憲對中華隊邱智呈在7局下所投出
大巨蛋第一個四壞球：李秉憲在7局下投出