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亞錦賽／大巨蛋所有「第一」彙整　徐若熙好投奪首勝、林承飛首安

▲2023棒球亞洲錦標賽今（3）日在台北大巨蛋揭開序幕，中華隊派出味全龍王牌本土、23歲的徐若熙掛帥先發，他以7局無失分的好投拿下勝投。（圖／葉政勳攝）
▲2023棒球亞洲錦標賽今（3）日在台北大巨蛋揭開序幕，中華隊派出味全龍王牌本土、23歲的徐若熙掛帥先發，他以7局無失分的好投拿下勝投。（圖／葉政勳攝）

記者黃建霖/綜合報導

2023棒球亞洲錦標賽（亞錦賽）今（3）日在台北大巨蛋開打，首戰由中華隊對決韓國隊，這場「中韓大戰」最終由中華隊以4:0拿下勝利，而先發投手徐若熙則以7局10K無失分的好投拿下勝投。

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這場比賽中華隊派出味全龍王牌本土、23歲的徐若熙掛帥先發，他的展現王牌壓制力，讓韓國打線整場一籌莫展、難以越雷池一步。總計今晚他主投7局，只被敲2支安打無失分，另有10次三振，沒有投出任何保送，順利拿下勝投。

中華隊打線此役在前段就有效發揮，3局下連續4支安打攻下3分，第4局再靠著拿莫伊漾的內野安打送回1分，終場就以4:0在主場拿下勝利。

▲「中韓大戰」最終由中華隊以4:0拿下勝利，而先發投手徐若熙則以7局10K無失分的好投拿下勝投。（圖／棒協提供）
▲「中韓大戰」最終由中華隊以4:0拿下勝利，而先發投手徐若熙則以7局10K無失分的好投拿下勝投。（圖／棒協提供）
大巨蛋所有第一彙整：

大巨蛋第一球：由中華隊先發投手徐若熙所投出

大巨蛋第一顆好球：中華隊徐若熙

大巨蛋第一安：1局下由林承飛敲出中間安打，敲出大巨蛋啟用以來正式比賽中的第一支安打

▲中華隊林承飛敲出台北大巨蛋史上第一支安打。（圖／葉政勳攝）
▲中華隊林承飛敲出台北大巨蛋史上第一支安打。（圖／葉政勳攝）
大巨蛋第一分打點：陳孝允在3局下敲出

大巨蛋第一分：拿莫．伊漾 在3局下跑回

▲三局下中華隊拿莫伊漾敲出大巨蛋首支長打，幫助中華隊用一連4支安打，攻下3分。（圖／葉政勳攝）
▲三局下中華隊拿莫伊漾敲出大巨蛋首支長打，幫助中華隊用一連4支安打，攻下3分。（圖／葉政勳攝）
大巨蛋第一支二壘安打：3局下拿莫．伊漾擊出襲牆的中左外野二壘安打

大巨蛋第一場先發勝投：徐若熙7局只被敲2安無失分，送出10次三振拿下

大巨蛋第一個打席：韓國打者朴柱燦，面對中華隊投手徐若熙

大巨蛋第一支內野安打：拿莫．伊漾4局下游擊滾地球形成內野安打

大巨蛋第一場完封：中華隊4:0韓國，先發投手徐若熙

▲2023棒球亞洲錦標賽今（3）日在台北大巨蛋揭開序幕，中華隊派出徐若熙先發，前7局就狂飆10次三振。（圖／記者葉政勳攝）
▲2023棒球亞洲錦標賽今（3）日在台北大巨蛋揭開序幕，中華隊派出徐若熙先發，前7局就狂飆10次三振。（圖／記者葉政勳攝）
大巨蛋第一次K：1局上首打席，徐若熙三振朴柱燦

大巨蛋第一次刺殺：韓國打者鄭俊英

大巨蛋非台灣打者的第一隻安打 ：金成祐在3局上所敲出

大巨蛋第一次雙殺：中華隊劉基鴻 3局下所敲出

大巨蛋第一次失誤：韓國隊朴柱燦在5局下發生

大巨蛋第一個觸身球：韓國隊李秉憲對中華隊邱智呈在7局下所投出

大巨蛋第一個四壞球：李秉憲在7局下投出 

亞錦賽／林承飛3安、拿莫伊漾敲安大爆發！中華隊擊敗韓國就是爽

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