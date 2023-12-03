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「音樂教父」羅大佑跨界拍電影！《永生號》驚喜同框金馬影帝張震

▲「音樂教父」羅大佑在電影《永生號》中，跨界同框金馬影帝張震。（圖／LINE TV ）
▲「音樂教父」羅大佑在電影《永生號》中，跨界同框金馬影帝張震。（圖／LINE TV ）

記者黃雅琪／綜合報導

「音樂教父」羅大佑全新紀錄片《回到愛河前2023》，記錄他在今年盛夏於高雄展開《光陰的沙龍》系列講座，帶著觀眾回到他音樂創作的啟蒙地——高雄鹽埕，以談唱的模式與民眾分享音樂初心，是來自住在高雄的這段年少時光，也透過人與人之間的近距離接觸，找回音樂之於人的療癒本質。另外在電影《永生號》中，羅大佑與金馬影帝張震「間接同框」，並以音樂陪伴他走過美好時光。

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▲羅大佑推出全新音樂紀錄片《回到愛河前2023》。（圖／LINE TV ）
▲羅大佑推出全新音樂紀錄片《回到愛河前2023》。（圖／LINE TV ）
羅大佑坦言，這次無論是專輯或是紀錄片，都比過往多了一份「緊迫感」，原因就是「疫情」：「疫情完了以後，我覺得這3年多的時間，給大家的是一段終生都難忘記的一段回憶，而且起伏滿大的，所以就希望在疫情結束以後，可以回溯自己的人生最單純的一段時間。」

《回到愛河前2023》紀錄片中，羅大佑回到他的母校高雄中學，重新回顧禮堂裡的鋼琴、教室，及當初對音樂的悸動、練習的時光，同時也透過講座與年輕學子互動，有位男同學在台下向羅大佑真情告白：「大佑學長讓我知道，人無時無刻都是孤獨的，但你孤獨的時候，你會想回去那個閃亮的年代，你知道羅大佑的歌一直陪著你。」這段話也讓羅大佑將自己再度拉回過去。

▲羅大佑（右）在《永生號》中，間接同框張震（左）。（圖／LINE TV ）
▲羅大佑（右）在《永生號》中，間接同框張震（左）。（圖／LINE TV ）
羅大佑接受LINE TV專訪時，透露自己在大二時，跟雲門舞集創辦人林懷民的一段互動：「我記得我在大二的時候林懷民有到台中來演講過，我去東海聽他的演講，有問他一個問題『請問一下林老師，舞蹈對你來講像是什麼東西？』林懷民回答，他覺得舞蹈像他的呼吸一樣。」因此在講座中，羅大佑聽完同學的問題表示：「那就會讓我回到那個年代，會讓我回到我大概21歲的那個年代。我想大家不急的話，自己的人生慢慢走，其實是會有很有趣的一個過程。」

羅大佑走遍香港、紐約、北京，汲取了46年的音樂創作能量，從搖滾、民謠，到「家」的抒情，呈現豐富的曲風，也成為樂壇代表性人物，陪伴許多人走過青春年華。在電影《永生號》當中，羅大佑的音樂，就是陪伴男主角張震走過美好時光的一部分。

張震在電影《永生號》中飾演一位長期漂流在宇宙中的「仿生複製人」，他從深幽宇宙的漫長漂流中甦醒，在光能的召喚下，男子脫離太空維生艙，踏上往家鄉「地球」的歸途。2399年的地球，經歷疫情、汙染、戰爭等肆虐，僅存廢墟黃土，一片荒蕪之中，張震發現了一張黑膠唱片，旋律傾流而出，便投影出羅大佑表演的片段，兩人間接同框。

當羅大佑被問及，如果自己也像《永生號》裡從宇宙回到地球，最想喚醒哪一段美好時光？羅大佑笑答：「當然就是想回到最充滿無知，充滿愛，充滿對於世界無限的憧憬的那個狀態裡面，然後心裡有很多熱情，想要去告訴這個世界說『這個世界我來了！』」《永生號》已在LINE TV上架。

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