「音樂教父」羅大佑跨界拍電影！《永生號》驚喜同框金馬影帝張震

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《回到愛河前2023》紀錄片中，羅大佑回到他的母校高雄中學，重新回顧禮堂裡的鋼琴、教室，及當初對音樂的悸動、練習的時光，同時也透過講座與年輕學子互動，有位男同學在台下向羅大佑真情告白：「大佑學長讓我知道，人無時無刻都是孤獨的，但你孤獨的時候，你會想回去那個閃亮的年代，你知道羅大佑的歌一直陪著你。」這段話也讓羅大佑將自己再度拉回過去。
羅大佑接受LINE TV專訪時，透露自己在大二時，跟雲門舞集創辦人林懷民的一段互動：「我記得我在大二的時候林懷民有到台中來演講過，我去東海聽他的演講，有問他一個問題『請問一下林老師，舞蹈對你來講像是什麼東西？』林懷民回答，他覺得舞蹈像他的呼吸一樣。」因此在講座中，羅大佑聽完同學的問題表示：「那就會讓我回到那個年代，會讓我回到我大概21歲的那個年代。我想大家不急的話，自己的人生慢慢走，其實是會有很有趣的一個過程。」
羅大佑走遍香港、紐約、北京，汲取了46年的音樂創作能量，從搖滾、民謠，到「家」的抒情，呈現豐富的曲風，也成為樂壇代表性人物，陪伴許多人走過青春年華。在電影《永生號》當中，羅大佑的音樂，就是陪伴男主角張震走過美好時光的一部分。
張震在電影《永生號》中飾演一位長期漂流在宇宙中的「仿生複製人」，他從深幽宇宙的漫長漂流中甦醒，在光能的召喚下，男子脫離太空維生艙，踏上往家鄉「地球」的歸途。2399年的地球，經歷疫情、汙染、戰爭等肆虐，僅存廢墟黃土，一片荒蕪之中，張震發現了一張黑膠唱片，旋律傾流而出，便投影出羅大佑表演的片段，兩人間接同框。
當羅大佑被問及，如果自己也像《永生號》裡從宇宙回到地球，最想喚醒哪一段美好時光？羅大佑笑答：「當然就是想回到最充滿無知，充滿愛，充滿對於世界無限的憧憬的那個狀態裡面，然後心裡有很多熱情，想要去告訴這個世界說『這個世界我來了！』」《永生號》已在LINE TV上架。
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