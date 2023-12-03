亞錦賽奪首勝！全家送「韓式泡菜鍋」優惠券 7-11茶葉蛋5元加購
2023亞洲棒球錦標賽（亞錦賽）開幕戰傳捷報！今（3）晚登場的「台韓大戰」，中華隊以4：0擊敗韓國隊，奪下台北大巨蛋歷史性的首勝。全家便利商店宣布，即起發放「韓式泡菜豬肉鍋」優惠券，每人限領一組。而7-11也有「破蛋優惠」，買指定主食可用5元加購茶葉蛋。
記者黃韻文／綜合報導
亞錦賽2023在台北大巨蛋開打，開幕首戰中華隊便以4：0完封大勝韓國隊，中華隊先發投手徐若熙主投7局無失分，並飆出10次三振，這也是台北大巨蛋迎來歷史性的「首勝」。
全家便利商店慶祝亞錦賽首勝，在會員APP「優惠趣」專區限時開放「韓式泡菜豬肉鍋」8.8折優惠券（點此索取），頗有「掰掰」意味，限量5萬組，每會員限領1組，兌換期限至今年12月20日。此外，在亞錦賽期間，只要中華隊拿下勝場，全家將再開放商品優惠搶券活動。
7-ELEVEN響應亞錦賽也開跑好康活動，即起至12月12日有「破蛋優惠」，慶賀台北大巨蛋棒球場正式啟用，活動期間買指定燴飯、炒麵，可用5元加購茶葉蛋，台北地區門市也開賣直徑直逼17公分的「巨蛋牛奶麵包」。
12月8日至12月10日接近亞錦賽總冠軍賽程，7-11限時3天加碼，到門市買CITY系列飲品、常溫飲料、冷藏飲料、啤酒、零食、糖果、冰品、冷凍品、泡麵等9大類別商品，持icash2.0、icash Pay、OPEN錢包3大支付工具結帳，單筆購物滿222元立折22元、滿999元立折110元。